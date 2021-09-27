Лукашенко: США тащат на Украину натовские войска

Александр Лукашенко считает, что Соединённые Штаты Америки «тащат» на Украину натовские войска. Как передаёт БЕЛТА, белорусский президент заявил, что под видом учебных центров на украинской территории Вашингтон фактически создаёт свои базы.

Александр Лукашенко назвал неблагоприятной для Белоруссии ситуацию в ряде сопредельных стран. Как передаёт БЕЛТА, белорусский президент, заслушивая доклад об обстановке на государственной границе, поручил уделять особое внимание участку границы с Украиной.

«Особое внимание украинскому участку — что мы там будем делать. Вы видите, они туда, на Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединённые Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать», — подчеркнул белорусский президент.

По его словам, эта тематика неоднократно обсуждалась на встречах с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы с президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия. В противном случае мы завтра будем иметь прямо на границе Белоруссии и России неприемлемую для нас ситуацию. Вплоть до размещения ракет соответствующей дальности. Мы на это не подписывались и допустить этого не можем. К сожалению, руководство Украины — они наплевали на собственный народ и они не слышат, что мы высказываем эти озабоченности», — заявил белорусский лидер.

Он также поинтересовался у участников мероприятия обстановкой на границе с Украиной и предложениями по поводу дальнейших действий, необходимых с белорусской стороны.

«1100 километров — это огромная протяжённость границы. Провели ли мы там демаркацию этой границы? Как украинцы работают? Работают ли они вообще для того, чтобы обустроить эту границу», — очертил круг вопросов белорусский президент.