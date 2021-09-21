Das Erste: премьер Польши признал гибель мигрантов — и обвинил в кризисе Москву

Правительство Польши подтвердило гибель трёх мигрантов, их тела были обнаружены на польско-белорусской границе в воскресенье, сообщает Das Erste. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что причиной смерти стали «истощение и переохлаждение»: как отмечает издание, в течение долгого времени польские пограничники не пускали к беженцам врачей и представителей гуманитарных организаций. В причинах миграционного кризиса глава польского правительства на этот раз обвинил не только Минск, но и Москву.

Ночами на востоке Польши уже довольно прохладно, и поэтому неудивительно, что некоторые мигранты, застрявшие в пограничной зоне на несколько недель, серьёзно заболевают или даже умирают. Тем более что до того, как в начале сентября на её территории было объявлено​​ чрезвычайное положение, польские пограничники неоднократно не допускали врачей или представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в лагеря, пишет Das Erste.

Белорусское общество Красного Креста допустили к беженцам как минимум один раз, и, как утверждает издание, этот случай был использован белорусской стороной «в пропагандистских целях». Белорусские пограничники заявили, что тело женщины, обнаруженное в метре от границы, выволокли на территорию страны со стороны Польши.

После многочисленных сообщений СМИ правительство Польши признало обнаружение тел на своей территории, в трёх разных местах вдоль границы протяжённостью 418 км.

«В последние часы минувших выходных стало известно о трагической находке — как минимум три человека, которые пересекли границу Польши, умерли от истощения и переохлаждения, — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. — Мы пытаемся помочь, спасти жизнь и здоровье всех, кто незаконно пересёк границу и находится в лесах и болотах, если это возможно. Мы только что вывели восемь человек из болот».

По словам Моравецкого, всё это — «хорошо срежиссированная акция» президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Мы знаем, что этой акцией управляют из Москвы, — добавил Моравецкий. — Мы не смогли установить личности людей, умерших на территории Польши».

Утверждается, что одним из погибших оказался уроженец Ирака, его нашли вместе с двумя ещё живыми соотечественниками. Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский заявил, что сейчас они находятся в больнице, компетентные ограны расспрашивают их о маршруте миграции. По его словам, беженцы рассказали, что одетые в форму люди якобы дали им таблетки на случай, если они простудятся. В ходе вскрытия будет выявлено, какие вещества могли вызвать смерть беженца.

«Эти люди приехали в Минск в середине сентября. После нескольких дней проживания в отеле за 2500 долларов на человека их должны были перевезти через польскую границу в Германию», — рассказал Каминьский.

Правительство Польши обвиняет Минск в намерении «дестабилизировать соседние страны и ЕС» путём целенаправленного незаконного ввоза мигрантов в отместку за недавние санкции. В правительстве подчёркивают, что в страну с этой целью были направлены уже десятки тысяч беженцев.

С момента объявления чрезвычайного положения связь лагеря беженцев с внешним миром фактически прервалась. Однако сообщения об обнаружении тел в болотах вновь возвращают эту тему в заголовки газет, отмечает Das Erste.

Правительство Польши осознаёт, что по крайней мере в вопросе мигрантов его поддержит Брюссель и, возможно, Берлин. Во время своего недавнего визита в Варшаву канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула важность защиты границ и упомянула об ответственности Белорусии за нынешний кризис. О гуманитарном кризисе она почти не говорила.

Между тем журналистам почти невозможно узнать о судьбе мигрантов, заблудившихся на малонаселённой восточной окраине ЕС, для которой характерны болота и огромные леса. Гуманитарные организации также не хотели бы в данный момент предоставлять им телефонные номера, поскольку многие из пострадавших были задержаны польскими пограничниками и ​​регулярно отправляются обратно в Белоруссию под покровом ночи. Освещение ситуации СМИ может подвергнуть людей дополнительной опасности, передаёт Das Erste.