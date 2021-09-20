Вести: за выходные в Киеве обокрали сразу двух иностранных дипломатов

За минувшие выходные в Киеве обокрали сразу двух представителей дипломатических представительств иностранных государств. Как пишут «Вести», у атташе Ливии на Украине в одном из ТРЦ похитили деньги и мобильный телефон, такая же участь постигла и сотрудника индийского посольства.

Сразу два представителя дипломатических представительств иностранных государств в Киеве заявили о том, что их обокрали в ТРЦ украинской столицы. Об этом сообщают источники «Вестей» в полиции.

19 сентября в Святошинском районе Киева в полицию обратился атташе Ливии на Украине Аннагар Мохамед, работающий в посольстве в должности офицера. Он заявил, что в помещении гипермаркета «Эпицентр» неизвестный «путём свободного доступа» из торговой тележки похитил его сумку, в которой находились $200 и мобильный телефон. По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по статье «Кража».

В этот же день в Голосеевском районе города в полицию обратился сотрудник посольства Индии на Украине Шарм Панкадж. Он заявил, что в помещении ТРЦ Ocean Plaza неизвестный похитил из его рюкзака мобильный телефон и денежные средства в размере 2700 гривен. По данному факту было возбуждено уголовное производство.