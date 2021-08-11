ПН: в Киеве женщина умерла после прививки вакциной Moderna

В Киеве 50-летняя женщина умерла от коронавируса после укола первой дозой вакцины Moderna. Как сообщает «Перший незалежний», женщина заболела коронавирусом в острой форме сразу после прививки, которую она сделала после возвращения с отдыха в Турции.
В Киеве 50-летняя женщина умерла от коронавируса после укола первой дозой вакцины Moderna. Как передаёт «Перший незалежний», об этом сообщил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.
Он отметил, что женщина была вакцинирована одной дозой вакцины Moderna, а заболела в тот же день, когда привилась от коронавируса.
«Женщина вернулась из Турции 1 августа, 5 августа привилась вакциной Moderna и в тот же день ощутила первые симптомы болезни. Уже спустя четыре дня, 9 августа, женщина была госпитализирована в инфекционное отделение, а 10 августа утром умерла», — рассказал Кравченко.
Женщина заболела коронавирусом в острой форме сразу после прививки.
Как отмечает канал, это первый случай на Украине, когда заболевание коронавирусом с последующим летальным исходом совпало по времени с вакцинацией препаратом Moderna.
Адвокат, руководитель практики по уголовным делам правового центра «Человек и закон» Дмитрий Панфилов прокомментировал сообщение о том, что Алексею Навальному предъявлено обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан.
Заявления вице-премьера Украины Алексея Резникова о размещении американских средств ПВО на украинской территории пока не следует считать официальной позицией Киева, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил фармацевтической компании Pfizer использовать вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве третьего (дополнительного) укола для усиления эффекта от вакцинации.
Главный научный сотрудник Лаборатории экспериментальной физики океана Института океанологии РАН доктор физико-математических наук Андрей Костяной прокомментировал ситуацию с разливом нефти под Новороссийском.
Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, вирусолог Сергей Нетёсов сообщил, что образованию новых вариантов коронавируса, в том числе штамма «йота», содействует медленная вакцинация.
Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в силу указ «О Стратегии коммуникации по вопросам евро-атлантической интеграции Украины на период до 2025 года». Цель документа состоит в реализации стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в НАТО.
Судья Высокого суда Лондона Тим Холройд заявил, что рассмотрение апелляции американского министерства юстиции по делу об экстрадиции из Великобритании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа назначено на 27—28 октября.
Уголовное дело о загрязнении морской среды возбудили после разлива нефти в Чёрном море у Новороссийска, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета.
Помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао заявила, что организация может одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» к середине сентября.
Вакцина на основе молочнокислых бактерий, которую разрабатывает Институт экспериментальной медицины (ИЭМ, Санкт-Петербург), подходит для вакцинации детей и пожилых людей, сообщил заведующий отделом молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины, член-корреспондент РАН Александр Суворов.