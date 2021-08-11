ПН: в Киеве женщина умерла после прививки вакциной Moderna

В Киеве 50-летняя женщина умерла от коронавируса после укола первой дозой вакцины Moderna. Как сообщает «Перший незалежний», женщина заболела коронавирусом в острой форме сразу после прививки, которую она сделала после возвращения с отдыха в Турции.

В Киеве 50-летняя женщина умерла от коронавируса после укола первой дозой вакцины Moderna. Как передаёт «Перший незалежний», об этом сообщил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

Он отметил, что женщина была вакцинирована одной дозой вакцины Moderna, а заболела в тот же день, когда привилась от коронавируса.

«Женщина вернулась из Турции 1 августа, 5 августа привилась вакциной Moderna и в тот же день ощутила первые симптомы болезни. Уже спустя четыре дня, 9 августа, женщина была госпитализирована в инфекционное отделение, а 10 августа утром умерла», — рассказал Кравченко.

Женщина заболела коронавирусом в острой форме сразу после прививки.

Как отмечает канал, это первый случай на Украине, когда заболевание коронавирусом с последующим летальным исходом совпало по времени с вакцинацией препаратом Moderna.