Корреспондент: в Киеве снесли памятник, установленный в честь дружбы с Москвой

16:28
В Подмосковье анонсировали акцию «Наш лес. Посади своё дерево»
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв анонсировал начало экологической акции «Наш лес. Посади своё дерево». Акция состоится 11 сентября, принять в ней участие может каждый житель.
16:22
Памфилова назвала число проголосовавших на зарубежных участках на выборах в Госдуму
Председатель Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что уже более 2,4 тыс. человек в шести странах смогли досрочно проголосовать на выборах депутатов Госдумы.
16:19
В ФИФА высказались по поводу срыва матча между Бразилией и Аргентиной
Международная федерация футбола (ФИФА) прокомментировала инцидент, который привёл к отмене квалификационного матча чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Бразилии и Аргентины.
16:18
В Краснодарском крае выявили 241 случай COVID-19 за сутки
В Краснодарском крае выявили 241 случай коронавируса за сутки.
16:14
Юрист разъяснил правила подачи отопления в квартиры
Председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин рассказал о правилах подачи отопления в квартиры.
16:13
В Белоруссии за сутки выявили 1473 случая коронавируса
В Белоруссии за сутки выявили 1473 случая коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных эпизодов заболевания COVID-19 достигло 492 399.
16:12
Джабаров заявил о важности завершения строительства «Северного потока — 2»
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил в беседе с RT, что газопровод «Северный поток — 2» позволит улучшить экономические отношения с Германией благодаря бесперебойным поставкам газа.
16:10
Спутник «Арктика-М» завершил лётные испытания
«Роскосмос» сообщил, что лётные испытания гидрометеорологического спутника «Арктика-М» завершены.
16:06
К инвестпорталу Москвы присоединились 13 тысяч новых пользователей в 2021 году
Заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов сообщил, что на инвестиционном портале Москвы с начала года 13 тыс. предпринимателей создали новые учётные записи.
16:04
Борис Титов предложил новые меры поддержки малого бизнеса во время пандемии
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил воздержаться от проверок малого и среднего бизнеса во время пандемии. С соответствующей инициативой он намерен обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину.
16:04
«Химки» сделали предложение «Спартаку» по трансферу Мирзова
Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что подмосковные «Химки» сделали предложение столичному «Спартаку» по трансферу полузащитника Резиуана Мирзова.
16:01
Цена газа в Европе преодолела отметку $650 за 1000 кубометров
В ходе торгов цена на газ в Европе преодолела отметку $650 за 1 тыс. кубометров.
15:58
A Bola: «Спартак» не собирается увольнять Виторию
Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория получил полную поддержку от руководства столичного клуба.
15:55
Карасин рассказал о главной задаче российской дипломатии
Председатель комитета Совфеда по международным делам, бывший статс-секретарь — замминистра иностранных дел России Григорий Карасин рассказал о главной задаче отечественной дипломатии.
15:54
В Москве запустят сервис продления QR-кодов для ревакцинированных
В Москве через неделю запустят сервис продления QR-кодов для ревакцинированных от коронавируса.
15:53
В Москве отреставрируют фасады исторического дома в Басманном районе
Фасады дома с антресолями в Басманном районе, построенного в XVIII веке и являющегося памятником культуры федерального значения, отреставрируют.
15:51
Жапаров сменил министра обороны Киргизии
Киргизский президент Садыр Жапаров освободил от должности главу Минобороны страны Таалайбека Омуралиева и назначил на этот пост Бактыбека Бекболотова.
15:49
Минобрнауки доработает модуль «Без срока давности» для российских вузов
Минобрнауки доработает образовательный модуль «Без срока давности» для российских вузов, заявил глава ведомства Валерий Фальков на полях международного форума «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы».
15:48
В Севастополе стартовала кампания вакцинации от гриппа
Директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов на аппаратном совещании в правительстве города заявил о начале кампании вакцинации против гриппа.
15:47
Роналду назвал Месси величайшим футболистом, против которого играл
Британский телеведущий Пирс Морган рассказал о беседе с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
15:45
Уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2»
В Балтийском море осуществлена сварка последней трубы второй нитки «Северного потока — 2». Об этом сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.
15:39
В НАТО назвали число эвакуированных из Кабула самолётами альянса
Самолёты НАТО эвакуировали из аэропорта столицы Афганистана более 120 тыс. человек, в том числе более 500 афганцев, работавших с альянсом.
15:38
Боттас будет выступать за Alfa Romeo в сезоне-2022
Команда «Формулы-1» Alfa Romeo Racing объявила о подписании многолетнего контракта с финским пилотом Валттери Боттасом.
15:36
Додон призвал направить наблюдателей на выборы в Госдуму России
Бывший президент Молдавии, лидер молдавской Партии социалистов Игорь Додон призвал парламент страны пересмотреть решение не отправлять наблюдателей на выборы в российскую Госдуму.
15:26
Автоэксперт Мельников оценил риск ДТП из-за громкой музыки в салоне машины
Генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников объяснил, может ли громкая музыка в автомобиле спровоцировать опасную ситуацию на дороге.
15:22
Экс-игрок сборной Франции по футболу Адамс скончался после 40-летней комы
Бывший футболист сборной Франции Жан-Пьер Адамс, который провёл в коме почти 40 лет, скончался на 73-м году жизни.
15:21
В Минтруде назвали самые травмоопасные отрасли
Министерство труда и социальной защиты считает строительство и транспорт самыми травмоопасными отраслями. Об этом рассказал первый заместитель главы ведомства Алексей Вовченко.
15:10
В Дохе откроют очередной стадион ЧМ-2022 по футболу
Церемония открытия стадиона «Аль-Тумама», который станет уже шестой полностью готовой ареной чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре пройдёт 22 октября в Дохе.
15:08
В Подмосковье после драки мигрантов в полицию доставлены 15 человек
В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что массовая драка с участием мигрантов произошла возле одного из домов на Рублёво-Успенском шоссе, задержаны 15 человек.
15:08
Goal: Гризманн может бесплатно перейти из «Барселоны» в «Атлетико»
Стало известно условие, при котором мадридский «Атлетико» бесплатно оформит переход нападающего Антуана Гризманна из «Барселоны».
15:04
Синоптики предупредили о резком похолодании до -5 °С в Тюменской области
В ближайшие сутки в Тюменской области ожидается похолодание до -5 °С. По информации регионального управления МЧС, заморозки продлятся с 7 по 9 сентября.
15:02
Лавров заявил, что «Северный поток — 2» заработает через несколько дней
Газопровод «Северный поток — 2» будет достроен и заработает через несколько дней. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров журналистам в Санкт-Петербурге.
14:54
Премьер Польши опасается провокаций на фоне учений «Запад-2021»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава опасается провокаций на фоне учений «Запад-2021», которые пройдут в том числе на территории Белоруссии.
14:50
«СЭ»: Камано не обращался в посольство России в Гвинее
Российское посольство в Гвинее прокомментировало ситуацию с форвардом «Локомотива» Франсуа Камано, который не может вылететь в Москву из-за государственного переворота на родине.
14:49
Мишустин отметил важность цифровизации документооборота
Российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал к уходу от использования документов в бумажном виде и к их замещению цифровыми.
14:49
В ЕС назвали приговор Колесниковой и Знаку необоснованным
Евросоюз сожалеет в связи с приговорами членам президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку, говорится в распространённом заявлении внешнеполитической службы ЕС.
14:47
Лахиялов рассказал о возможном подписании контракта с Нурмагомедовым
Президент махачкалинского футбольного клуба «Легион Динамо» Шамиль Лахиялов рассказал о возможном подписании контракта с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
14:45
Голикова: в России почти треть смертей приходится на трудоспособный возраст
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что почти треть смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста, 80% умерших составляют мужчины.
14:36
В Москве рассказали о планах по развитию столичного метрополитена
Заместитель мэра столицы Андрей Бочкарёв рассказал, что московское метро в ближайшие годы пополнится новыми ветками и станциями.
14:34
Мишустин напомнил о вступлении с 1 марта 2022 года новых норм охраны труда
Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что с 1 марта 2022 года в России будут действовать новые нормы охраны труда.
14:34
Буффон назвал Роналду великим профессионалом
Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон прокомментировал переход нападающего Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса» в английский «Манчестер Юнайтед».
14:28
Пользователям «Госуслуг» откроют доступ ко всей электронной медкарте
Глава Минцифры России Максут Шадаев в рамках совещания с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что пользователи портала «Госуслуги» в личном кабинете в скором времени должны получить доступ ко всей электронной медицинской карте.
14:25
Москвина рассказала о работе с двумя спортивными парами
Известный российский тренер по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала о работе с двумя спортивными парами.
14:25
Семь человек пострадали в ДТП под Воронежем
При столкновении двух легковых автомобилей в Новоусманском районе Воронежской области пострадали семь человек, включая двух детей в возрасте одного года и пяти лет.
14:21
Фронт национального сопротивления Афганистана призвал к борьбе с талибами
Лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд призвал всех афганцев противостоять талибам*.
14:20
В Москве назвали условия начала отопительного сезона
Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин рассказал, когда в столичных домах может появиться отопление.
14:18
Глава ФГР: фильм о победе женской сборной на Олимпиаде в Рио выйдет осенью 2023 года
Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв заявил, что выход фильма о победе женской сборной на летней Олимпиаде — 2016 в Рио-Де-Жанейро запланирован на осень 2023 года.
14:17
В «Единой России» прокомментировали начало выплат 15 тысяч рублей военным
Правительство обеспечило решения съезда «Единой России»: военным и сотрудникам правоохранительных органов начали переводить единовременную выплату. Об этом говорится на сайте партии.
14:12
Путин 9 сентября примет участие в саммите БРИКС
Президент России Владимир Путин 9 сентября по видеосвязи примет участие в XIII саммите БРИКС, сообщила пресс-служба Кремля.
14:05
В Полтаве девушка ранила из арбалета двух учителей местной школы
Полиция украинской Полтавы возбудила уголовное дело против 19-летней девушки, которая ранила из арбалета двух учителей местной школы.