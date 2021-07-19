Euronews: «жемчужина Карабаха» до сих пор страдает от шрамов недавней войны

Съёмочная группа Euronews стала первой среди западных журналистов, кому власти Азербайджана разрешили посетить стратегически важный город Шуша (армяне называют его Шуши) без дополнительных условий и ограничений. Как отмечают журналисты, повсюду ещё заметны следы недавних боёв и обстрелов, хотя эксперты уже приступили к реконструкции исторического центра.

ЭМИН ИБРАГИМОВ, корреспондент Euronews: Этот небольшой город площадью едва пять квадратных километров стоит на высоте тысяча шестьсот метров. Часто его называют жемчужиной в короне Карабаха. Съёмочная группа Euronews — первые западные журналисты, допущенные в этот стратегически важный город безо всяких условий и ограничений. Давайте посмотрим поближе!



Это священная земля и для азербайджанцев, и для армян. Азербайджанцы называют город Шуша, армяне — Шуши. Он был ключевым полем битвы в долгом нагорно-карабахском конфликте. Город был под контролем армян три десятилетия, до недавней кровопролитной и короткой войны.



В сердце города — древний собор. Во время недавних событий он был повреждён. Армяне называют это «намеренным обстрелом». Азербайджанцы это отрицают, утверждая, что бомбардировка была ошибкой.



ЭМИН ИБРАГИМОВ: Как вы видите, церковь находится в лесах. А большой указатель позади меня говорит о том, что её восстанавливает правительство Азербайджана.



РИЗВАН ГУСЕЙНОВ, эксперт ЮНЕСКО: Город Шуша был основан в XVIII веке карабахским правителем Панах Али-ханом. А данная церковь, Казанчи, построена в конце XIX века. Неоднократно она подвергалась реконструкции и перестройке за прошедшие сто с небольшим лет.



Повсюду в городе — похожая обстановка. Реконструкция после боёв приносит старому городу новую жизнь.



ЭМИН ИБРАГИМОВ: Строительные работы в отеле «Карабах» идут полным ходом. Это одно из многих зданий, которые возводят в первую очередь, а многие другие ждут своего часа.



ЭЛЬЧИН БАШИРЛИ, руководитель проекта: Мы начали работать здесь в мае и планируем закончить к сентябрю. Когда мы прибыли сюда в первый раз, было множество трудностей: не было инфраструктуры, не было воды и электричества. Но эти проблемы решаются. Инфраструктура стала заметно лучше за то время, что мы здесь.



Но восстановить общество не так просто. Во время боёв армянское население бежало, оставив свои дома и назвав произошедшее «национальной трагедией». Теперь азербайджанские семьи возвращаются туда, откуда они сами были вынуждены бежать три десятилетия назад.



ЭМИН ИБРАГИМОВ: Город всё ещё несёт шрамы недавней войны. Возможно, азербайджанцы и армяне сумеют добиться мирного сосуществования в этом удивительном регионе.



Эмин Ибрагимов, Euronews, Шуша.



Дата выхода в эфир 18 июля 2021 года.