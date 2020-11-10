Euronews: Москва рассчитывает, что её миротворцы станут гарантом прекращения огня в Нагорном Карабахе

В Москве рассчитывают, что отправка российских миротворцев в Нагорный Карабах станет гарантом соблюдения режима прекращения огня. Между тем Азербайджан заявляет о своей победе и планирует привлечь турецких миротворцев. А в Армении протестующие сторонники оппозиции разгромили здание парламента и требуют денонсировать новый мирный договор, заключённый при содействии России, передаёт Euronews.
В Ереване сотни человек ворвались в здание парламента Армении, разгромив залы и кабинеты чиновников. Они осуждают заключение договорённостей о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе и заявляют, что премьер-министр Никол Пашинян не имел права подписывать этот документ.
Утром во вторник представители армянской оппозиции заявили о намерении созвать внеочередное заседание парламента, чтобы денонсировать договор.
Соглашение о прекращении огня было подписано в понедельник президентами Азербайджана, Армении и России. В Кремле заявили, что подписание договора не связано с российским вертолётом, который над территорией Армении сбили азербайджанские войска. Сообщается, что жертвами крушения стали два человека.
Согласно документу, войска сторон останутся на занятых к этому моменту позициях, а в регион войдут российские миротворцы — их переброска уже началась. В Баку заявляют, что в Карабахе будут размещены и миротворцы из Турции.
Многие жители Азербайджана называют такой исход своей победой. Тысячи человек начали празднования на улицах Баку.
Накануне азербайджанским войскам удалось взять под контроль город Шуши, который азербайджанцы называют Шуша. Это стратегически важный населённый пункт. Из окрестностей города бегут армянские жители.
По словам российского президента, договор о прекращении огня подразумевает, что беженцы будут возвращаться в регион под контролем верховного комиссара ООН.
ГАЛИНА ПОЛОНСКАЯ, корреспондент Euronews: Москва рассчитывает, что отправка российских миротворцев в Нагорный Карабах может, наконец, стать гарантом соблюдения режима прекращения огня. А российские военные эксперты говорят, что Россия тем самым укрепляет свои геополитические позиции на постсоветском пространстве — и посылает очень чёткий сигнал другим игрокам, которые пытаются расширить свою сферу влияния в этом регионе за счёт интересов России.
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