WION: из-за планов по строительству туннеля Стоунхенджу грозит исключение из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО
Знаменитый Стоунхендж может лишиться своего статуса объекта Всемирного наследия из-за сделки, одобренной британским премьер-министром Борисом Джонсоном. ЮНЕСКО предупреждает, что проект строительства автотуннеля может нанести ущерб археологическому памятнику.
Вызвавший немало разногласий проект, который предусматривает строительство туннеля открытым способом, обойдётся Великобритании по меньшей мере в 2 миллиарда долларов США. Цель этой инициативы — решить проблему пробок на одной из главных дорог, ведущих в Юго-Западную Англию.
Однако такой проект также может дорого обойтись стране и в культурном плане. На данный момент комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО рассматривает перспективу перевода Стоунхенджа в список объектов, находящихся под угрозой.
ЮНЕСКО не впервые направляет предупреждения правительству Соединённого Королевства. Ещё в прошлом месяце Высокий суд (Лондона) был извещён о том, что законопроект, одобренный министром транспорта, нарушает закон. Министр транспорта Грант Шеппс предупреждения без внимания не оставил и в качестве оправдания своей поддержки инициативы внёс в сделку незначительные изменения, которые, по словам ЮНЕСКО, абсолютно никак не отражаются на потенциальном ущербе.
Комитет Всемирного наследия отказался от дальнейших переговоров с британским правительством, до тех пор пока оно не изъявит готовность свернуть существующий проект строительства туннеля.
Организация Stonehenge Alliance, занимающаяся защитой объекта Всемирного наследия, развернула онлайн-кампанию против инициативы. Активисты обвиняют правительство в том, что оно предпочло несколько минут более быстрых поездок по дороге памятнику, который был заложен ещё в 3-м тысячелетии до нашей эры.
Напомним, это один из самых известных и знаковых памятников для Соединённого Королевства. Как предполагается, Стоунхендж с самого начала своего существования мог быть местом для захоронений.
Дата выхода в эфир 25 июля 2021 года.
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