NTD: музыка среди мрамора — на Урале провели уникальный концерт

В мраморном карьере на Урале прошёл уникальный концерт, который объединил исполнителей из разных стран. Он был организован в рамках фестиваля «Мраморная миля», в котором также принимали участие и скульпторы. А карьер в селе Мраморское был выбран для этого мероприятия, призванного объединить культуры разных народов, не случайно — ведь это село расположено практически на границе Европы и Азии, передаёт NTD.

Обычно в этом мраморном карьере глубиной 70 метров слышен грохот камней — но сейчас льются звуки живой музыки. Уникальный концерт проходит в уральском селе Мраморское. Он объединил исполнителей из разных стран. Музыканты уже прозвали этот карьер «природным храмом».



ЕВГЕНИЙ КОЛОША, руководитель квартета: В том году мы выступали на верхней площадке — а в этом году нам посчастливилось выступить именно внутри карьера. Ощутили резонанс этот, много воздуха, купол неба над нами... Ну это что-то, конечно, запредельное!



Концерт проходит в рамках фестиваля «Мраморная миля». Его цель — продемонстрировать культуру разных национальностей. Здесь звучат песни на русском, украинском, грузинском, сербском и других языках.



АРМЕН БАГДАСАРЯН, директор Армянского центра в Екатеринбурге: Сама природа даёт вдохновение. Музыка там, где рождается это взаимопонимание человека и природы. Если даже здесь и камни, но камень — тоже живое существо, я так понимаю. Потому что они дают вдохновение, и музыка звучит совсем по-другому.



Зрителям нравится идея проводить концерты в карьере.



ЕКАТЕРИНА, зрительница: На свежем воздухе, под открытым небом, это живой звук, который просто уходит куда-то далеко, — и то, что карьер всё-таки, поэтому есть какое-то эхо определённое. Действительно, ощущения какие-то невероятные!



В фестивале также участвуют скульпторы из Сербии, Белоруссии и Киргизии. Тамила Маматова запечатлела в камне образ киргизской девушки с лошадью.



ТАМИЛА МАМАТОВА, скульптор из Киргизии: Работа, которую ты создаёшь, останется в других странах, останется на память. Всегда я пишу там «Киргизская Республика» или «Кыргызстан», фамилию и имя напишу. Для меня это как честь — создавать скульптуры в разных странах!



Село Мраморское не случайно выбрали местом проведения фестиваля. Оно находится на границе Европы и Азии.



ЭЛЬМИРА САМОХИНА, организатор фестиваля: И мне кажется, что вот эта тема общности — она соответствует и нашему слогану! Слоган наш такой простой, но очень понятный: «Нет границ мира — есть стороны света».



Первый концерт в мраморном карьере прошёл в 2019 году. Скульпторы стали собираться здесь годом ранее. В рамках проекта также проводят мастер-классы для юных художников и экскурсии для туристов.



Дата выхода в эфир 28 июля 2021 года.