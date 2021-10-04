Обозреватель Le Monde: идея о «зелёном экономическом росте» — настоящий фейк-ньюз

Европейские политики в своих рассуждениях часто говорят о перспективах «зелёного экономического роста» — то есть дальнейшего развития производства без ущерба для окружающей среды, пишет обозреватель Le Monde Стефан Фукар. Тем временем, развитие экономики несовместимо с заботой об окружающей среде, уверен автор. Если принимать всерьёз физические законы, идею экономического прогресса без вреда для экологии можно смело назвать «фейковой новостью», заявляет журналист.

Тема отказа от экономического роста страны ненадолго оказалась в центре общественных дебатов, благодаря праймериз партии зелёных, победу на которых одержал политик Янник Жадо, напоминает обозреватель Le Monde Стефан Фукар. Однако, по мнению автора, само это слово обладает такой «подавляющей силой» и оказывает столь отпугивающее действие на большинство представителей общественности и политиков, что даже члены экологических партий крайне редко используют его в своих выступлениях или программах.

Как напоминает журналист, победитель праймериз среди политиков-экологов Янник Жадо предпочёл в своей предвыборной программе вести речь о «зелёном экономическом росте», хотя до сих пор никто не знает, существует ли он на самом деле. При этом женщины-кандидаты Дельфина Бато и Сандрин Руссо заявили о своей готовности «расстаться с тем, что для подавляющего большинства из нас остаётся основным показателем успеха государственной политики».

Как замечают авторы недавней записки Европейского агентства по окружающей среде, идея экономического роста глубоко укоренилась в современной культуре, политике и институтах — во всём мире легитимность правительств неотделима от их способности обеспечивать экономический рост и создавать рабочие места. «Идея экономически неподвижного мира для нас немыслима», — констатирует автор.

При этом своей записке европейское агентство предлагает спорный тезис о взаимосвязи между защитой окружающей среды и ростом ВВП. Как утверждается в документе, начиная с 1970 года во всём мире экономический рост был тесно связан с влиянием компаний на окружающую среду и выбросами парниковых газов. Редкие периоды снижения воздействия деятельности человека на природу совпадают с экономическими кризисами. Таким образом, до сих пор рост всегда был обусловлен потреблением и переработкой природных ресурсов. Ни разу в новейшей истории ВВП не рос одновременно с падением влияния человечества на окружающую среду.

Более того, на взгляд авторов доклада, «разрыв связи между экономическим ростом и потреблением ресурсов может быть невозможным». Значит, «зелёный» экономический рост, возможно, не что иное, как миф, который, несомненно, следует назвать «фейковыми новостями», если серьёзно относиться к законам термодинамики, делает вывод обозреватель.

Агентство отмечает, что в 2019 году, несмотря на одно из самых амбициозных законодательств в мире, только 12% материалов, используемых в Европе, приходилось на переработанные продукты. Кроме того, по мнению авторов записки, экономика полного цикла попросту невозможна. Тем не менее, несмотря на эти показатели, подавляющее большинство представителей общественного мнения и чиновников по-прежнему считают совместимым стремление к бесконечному экономическому росту, с одной стороны, и сохранению климата и биоразнообразия, с другой, отмечает журналист. На его взгляд, это стало возможным благодаря мировоззрению, основанному на экономической науке, в котором материальность мира превращается во второстепенное соображение перед мощью рыночных механизмов и «абстракцией бухгалтерских записей».

По воспоминаниям Фукара, один из самых влиятельных экономистов последних десятилетий Милтон Фридман, отвечая журналисту, спросившему его об «иллюзии безграничной доступности нефти», сделал следующее замечание: «Почему иллюзия? Простите меня, но с экономической точки зрения, границ нет. Вы должны отделять экономику от физической точки зрения на вещи». Идея о том, что можно осуществить быстрый переход от нынешних форм роста к «зелёному» экономическому росту без воздействия на климат и окружающую среду, основана именно на этом подходе — «отделении экономики от физической точки зрения на вещи», уверен обозреватель. Этой верой, по его убеждению, пропитано всё общество, и она укрепляется по мере продвижения в социальной иерархии. Это помогает поддерживать в политических рассуждениях идею о том, что требование сохранения климата и окружающей среды может сочетаться с мечтой о продолжении роста с некоторыми изменениями.

Тем временем «снижение давления и воздействия на окружающую среду потребует фундаментальных преобразований с целью перехода к другому типу экономики и общества», утверждает Европейское агентство по окружающей среде. Для большинства такая культурная революция по сей день кажется невозможной, замечает автор. «Но достаточно представить себя в мире, нагретом ещё на два градуса, чтобы задаться вопросом, действительно ли у нас есть выбор», — заключает Фукар.