WP: несмотря на разливы нефти и загрязнение воздуха, руководители компаний продолжают получать премии за успехи в экологии

Руководители многих крупных компаний, занимающихся добычей ископаемого топлива, регулярно получают премии за достижение экологических целей, пишет The Washington Post. Причём, как отмечается в статье, происходит это даже тогда, когда у этих компаний, например, происходят инциденты с разливом нефти.

Во многих крупных компаниях, занимающихся добычей ископаемого топлива, руководителям выписываются премии за выполнение экологических целей даже несмотря на то, что эти самые компании загрязняют воздух и у них происходят инциденты с разливом нефти, пишет The Washington Post.



Тут, как поясняет издание, речь идёт о тактике компенсации, которую фирмы использовали в течение последних двух десятилетий в ответ на требования регулирующих органов и инвесторов, обеспокоенных загрязнением окружающей среды и безопасностью работников.



Однако то, как разработаны некоторые из этих программ стимулирования, позволяет компаниям выплачивать своим руководителям бонусы в полном размере даже в те годы, когда фирмы наносят серьёзный экологический ущерб и общий объём выбросов с их стороны растёт, пишет издание со ссылкой на данные по шести крупнейшим нефтегазовым компаниям США.



Четыре компании из этого списка: Chevron, Valero, Phillips 66 и Occidental Petroleum — все годы, когда они публично раскрывали свои экологические цели, всегда их выполняли.



Тем не менее исследователи, изучающие экологические данные для инвестиционной аналитической компании MSCI, заявили, что три компании: Valero, Phillips 66 и Occidental — по-прежнему отстают от средних показателей в отрасли по сокращению токсичных выбросов, выбросов углерода или сразу и по тому, и по другому.



По словам экспертов, в некоторых случаях компании используют показатели, которые не дают полной картины. Например, компания Marathon, у которой на трубопроводе, построенном 60 лет назад, недавно произошёл самый серьёзный за многие годы разлив нефти, сосредотачивает своё внимание на количестве экологических инцидентов на её объектах.



Компания Trillium Asset Management, один из инвесторов Marathon, прокомментировала ситуацию следующим образом: такой подход означает, что очень плохая ситуация на одном или двух объектах, например, крупный разлив нефти, «может быть размыта более высокими показателями на других объектах».



В ответ на запрос по электронной почте представитель Marathon Джамал Хейри сказал, что компания использует методы стимулирования, чтобы «измерить эффективность нашей системы экологического менеджмента и обеспечить постоянное совершенствование охраны окружающей среды».



Другой нефтяной гигант, Occidental Petroleum, премировал своих руководителей за инвестирование в проекты по улавливанию углерода, несмотря на то что общие выбросы углерода у компании выросли, пишет The Washington Post со ссылкой на опубликованные документы.



Представитель Occidental Эрик Мойзес заверил, что компания обязалась свести на нет выбросы углерода к 2050 году и вскоре начнёт оценивать успехи своего руководства на пути достижения этой цели.



Критики, между тем, отмечают, что выполнение климатических целей обычно обеспечивает лишь небольшую часть премиальных, выплачиваемых топ-менеджерам, из-за чего всё это мало влияет на поведение руководства компаний.



Когда в прошлом году Shell решила, что выполнение целей по сокращению выбросов будет обеспечивать руководителям компании лишь 10% от премиальных выплат, некоторые инвесторы, неравнодушные к окружающей среде, выступили против этого плана, утверждая, что более 50% годовой премии по-прежнему зависит от увеличения добычи газа компанией.