WSJ: попытки Европы ослабить влияние России на газовые цены ударили бумерангом по самому ЕС
В течение многих лет Европейский союз пытался ослабить железную хватку России над поставками газа, создавая «либерализованный» рынок голубого топлива. Однако, как пишет The Wall Street Journal, в нынешнем году эти усилия вернулись Европе бумерангом, поскольку приток этого углеводорода значительно сократился, что вызвало энергетический кризис по всему континенту.
Как отмечает издание, европейские чиновники и компании за последнее десятилетие успешно оказывали давление на «Газпром», который на сегодняшний день является крупнейшим поставщиком газа в ЕС, с целью заменить долгосрочные контракты, привязанные к цене на нефть, продажами, основанными на рыночной цене голубого топлива в реальном времени. Когда газа было достаточно, переход на рыночные условия его поставок был выгодным. Большую часть последнего десятилетия он был дешевле нефти. Стремление Европы связать свои газовые контракты со спотовыми ценами на газ, а не с ценами на нефть, в основном приносило свои плоды, но только до нынешнего года, поскольку в условиях дефицита голубого топлива цены на него стремительно растут.
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