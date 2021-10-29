WSJ: попытки Европы ослабить влияние России на газовые цены ударили бумерангом по самому ЕС

Переход к отказу от газовых контрактов, привязанных по стоимости к нефти, был выгоден Европе, когда газа было много, но в этом году он обойдётся членам ЕС примерно на $30 млрд дороже, чем в прошлом. Однако, как пишет The Wall Street Journal, руководство Евросоюза считает проблемы с голубым топливом временными и не собирается пересматривать систему долгосрочных контрактных цен.

В течение многих лет Европейский союз пытался ослабить железную хватку России над поставками газа, создавая «либерализованный» рынок голубого топлива. Однако, как пишет The Wall Street Journal, в нынешнем году эти усилия вернулись Европе бумерангом, поскольку приток этого углеводорода значительно сократился, что вызвало энергетический кризис по всему континенту.

Как отмечает издание, европейские чиновники и компании за последнее десятилетие успешно оказывали давление на «Газпром», который на сегодняшний день является крупнейшим поставщиком газа в ЕС, с целью заменить долгосрочные контракты, привязанные к цене на нефть, продажами, основанными на рыночной цене голубого топлива в реальном времени. Когда газа было достаточно, переход на рыночные условия его поставок был выгодным. Большую часть последнего десятилетия он был дешевле нефти. Стремление Европы связать свои газовые контракты со спотовыми ценами на газ, а не с ценами на нефть, в основном приносило свои плоды, но только до нынешнего года, поскольку в условиях дефицита голубого топлива цены на него стремительно растут.

По данным агентства S&P Global Platts, европейские цены на газ стремительно взлетели до €62—65 за 1 мегаватт-час в переводе на электроэнергию, тогда как в начале 2021 года они составляли всего €15,17 за 1 мегаватт-час. По данным Международного энергетического агентства, члены ЕС в 2021 году заплатят за потребляемый ими природный газ примерно на $30 млрд больше, чем они заплатили бы при прежних ценах, привязанных к стоимости нефти.

«Русские десятилетиями говорили нам: не делайте этого, это глупо, придерживайтесь привязанных к нефти цен. Они постоянно ошибались в течение последних 10 лет, но в этом году они оказались правы», — говорит Джонатан Стерн, научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований.

Как заключает издание, некоторые эксперты в области мировой энергетики по-прежнему считают, что переход на рыночные цены газа всё равно стоил того, и оценивают, что ЕС сэкономил $70 млрд на импорте газа за последнее десятилетие. Нынешние проблемы с газом, считают в ЕС, являются временными и вызваны стечением факторов нынешнего периода, когда экономики выходят из пандемии коронавируса. Руководство Евросоюза не проявляет склонности возвращаться к старой системе долгосрочных контрактных цен.