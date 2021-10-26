TVP Info: благодаря Baltic Pipe Польша сможет укрепить энергетическую независимость от России

Строительство польско-датского газопровода Baltic Pipe подходит к концу и, согласно прогнозам, первый газ по его трубам поступит в Польшу уже осенью 2022 года, пишет TVP Info. Одновременно набирает темпы расширение терминала сжиженного природного газа в польском городе Свиноуйсьце. Таким образом, отмечает издание, Польша движется к укреплению собственной энергетической безопасности и снижению газовой зависимости от России.

Строительство польско-датского газопровода Baltic Pipe находится на финишной прямой. Операция по выводу морской части трубопровода на берег уже состоялась в Дании, осталось завершить прокладку последней части по морскому дну. Одновременно темпы набирает расширение газового терминала в польском городе Свиноуйсьце, благодаря которому Польша будет свободна от монополии российского газа. Сегодня эксперты в один голос говорят, что настоящая ситуация на мировом рынке топлива наглядно показала, что именно энергетическая независимость должна быть приоритетом европйеских стран, пишет в статье для TVP польский журналист Яцек Гонера.

«Это проект двух народов, как нашего, так и датчан. Мы хотим, чтобы этот газ из норвежских месторождений более безопасно, быстро и, конечно же, более дешёвым образом поставлялся сюда в Польшу, а также из Польши в наш регион Европы», — заявил западнопоморский воевода Збигнев Богуцкий.

Baltic Pipe — это стратегический проект, цель которого состоит в прокладке нового маршрута поставок природного газа из Норвегии на датский и польский рынок, а также, возможно, и в другие страны. «Польше и Дании очень нужен Baltic Pipe, потому что страны — как Дания, так и Польша — не могут похвастаться большой собственной добычей этого сырья», — объясняет экономист Леонард Розенберг. Тем временем мощность пересыльных возможностей газопровода — 10 млрд кубометров природного газа ежегодно в Польшу и, соответственно, 3 млрд из Польши в Данию. В эпоху, когда Европа переживает газовый кризис, этот газопровод будет иметь большое значение.





«Сегодня мы имеем дело с очень опасной ситуацией, во главе которой стоит Россия и в которую попал ЕС. Сегодня мы все прочувствуем последствия такой ужасной политики и отсутствия здравого смысла», — заявил замминистра инфраструктуры Польши Марек Грубарчик. Резкий рост цены на газ стал проблемой для всей Европы, потому что все страны покупают газ у одного поставщика — российского концерна «Газпром». Польша, в свою очередь, уже давно предупреждала остальных о том, что Россия может прибегнуть к энергетическому шантажу, отмечает польский журналист.





«В ближайшие недели масштабы этого кризиса могут потрясти Европу. В результате многие предприятия рискуют обанкротиться, а миллионы домашних хозяйств, десятки миллионов людей газовый кризис может привести к уровню бедности», — предупредил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Представители партии «Право и справедливость» утверждают, что сегодняшний энергетический кризис стал результатом слишком мягкой политики ЕС в отношении России. «Предоставление России свободы действий в плане «Северного потока — 2» и эта вера в то, что Россия обещала, что будет вести себя хорошо, и прочее — это просто-напросто наивность, проявлять которую не подобает лидерам таких великих держав», — сказал депутат правящей партии Лешек Добжиньский.

Польша решительно и последовательно движется по пути укрепления своей энергетической безопасности и тем самым обретения энергетической независимости от России. Согласно прогнозам, первый газ пойдёт по трубам Baltic Pipe в Польшу уже осенью 2022 года, а годом спустя будет готов и газовый терминал в Свиноуйсьце, резюмирует на портале TVP польский журналист Яцек Гонера.