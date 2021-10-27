Главред: Украина предлагает «Газпрому» газовый контракт, но в Москве дают «заднюю»

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Украина готова подписать с российским «Газпромом» новый контракт на 10—15 лет на транзит газа в Европу. Однако, как пишет «Главред», Макогон отметил, что в Москве не отвечают на предложения Киева.
На Украине готовы подписать с российским «Газпромом» новый контракт длительностью 10—15 лет на транзит газа в Европу. Однако, пишет «Главред», по словам главы компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона, в Москве не отвечают на предложения Киева.
«Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт — не дожидаясь 2024 года. Возможность есть. Хоть сегодня мы готовы подписать контракт на следующие 10—15 лет с объёмами транзита не менее 45 миллиардов кубометров газа в год», — пояснил Макогон.
Глава компании «Оператор ГТС Украины» также отметил, что Россия даже снизила физический транзит в Европу, а Украина каждый месяц предлагает дополнительные мощности для транспортировки голубого топлива.
«С 1 октября они даже снизили физический транзит в Европу на 25 миллионов кубометров в день. Это значит, что они платят нам за 109 миллионов кубометров, а транзитируют фактически 85 миллионов кубометров. И чисто математически можно подсчитать, что к концу отопительного сезона, то есть к маю, они недопоставят в Европу около 5 миллиардов кубометров газа», — пояснил Макогон.
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