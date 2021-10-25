Обозреватель: Украину ждёт энергетический кризис, который ударит по всей Европе
Украину ждёт энергетический кризис, который накроет всю Европу, и первым звонком этого стала Молдавия. Как передаёт «Обозреватель», такое мнение высказала советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль. Она рассказала, что проводилось много встреч с представителями Кишинёва, чтобы разрешить кризис.
«Потому что Молдавия — это первый звонок. В принципе этот кризис будет присущ всей Европе. И, к сожалению, Украина следующая», — заявила Зеркаль.
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