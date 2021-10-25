Обозреватель: Украину ждёт энергетический кризис, который ударит по всей Европе

Советник украинского министра энергетики Елена Зеркаль считает, что Украину ждёт энергетический кризис, который накроет всю Европу. Как сообщает «Обозреватель», по её словам, первым звонком для этого стала Молдавия, в которой объявили чрезвычайное положение из-за нехватки газа.

Украину ждёт энергетический кризис, который накроет всю Европу, и первым звонком этого стала Молдавия. Как передаёт «Обозреватель», такое мнение высказала советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль. Она рассказала, что проводилось много встреч с представителями Кишинёва, чтобы разрешить кризис.

«Потому что Молдавия — это первый звонок. В принципе этот кризис будет присущ всей Европе. И, к сожалению, Украина следующая», — заявила Зеркаль.

По её словам, кризис случился из-за различных факторов, одним из которых стали природные происшествия в Азии и Латинской Америке. Зеркаль подчеркнула, что газ стал переходным топливом для азиатского региона.

«Рыночные цены сейчас диктуют автократические режимы. И Путин не может не воспользоваться этим. Потому что он является самым ярким представителем этой автократической системы», — сказала Зеркаль.

Советник министра также отметила, что в украинских газохранилищах хранится больше газа, чем в европейских, однако не весь он принадлежит Украине.

«Сейчас нужно решать вопрос с теми экспортёрами, которые хранят газ в наших подземных хранилищах, для того чтобы этот газ оставался на Украине, но чтобы это не было сделано в нарушение законодательства», — пояснила Зеркаль.

Как напоминает издание, ранее в Молдавии из-за нехватки газа объявили чрезвычайное положение. Такое решение принял парламент страны на заседании 22 октября В начале октября власти Молдавии объявили режим энергетической тревоги в стране из-за острой нехватки природного газа. Это произошло не из-за рекордной цены на голубое топливо, а потому, что Кишинёв не подписал новый контракт с «Газпромом».