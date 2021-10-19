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24 канал: Зеленский назвал «Северный поток — 2» энергетическим оружием России

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Владимир Зеленский считает, что газопровод «Северный поток — 2» является мощным энергетическим оружием в руках России. Как передаёт «Телеканал новин 24», украинский президент добавил, что Киев сегодня должен быть на шаг впереди и не просто думать о том, хватает ли для общества газа на зиму, а реагировать на существующие вызовы.
24 канал: Зеленский назвал «Северный поток — 2» энергетическим оружием России
Reuters

Владимир Зеленский назвал газопровод «Северный поток — 2» мощным энергетическим оружием в руках России. Как передаёт «Телеканал новин 24», украинский президент добавил, что пока не известно, какими будут последствия, поскольку ни Украина, ни в целом Европа зиму ещё не прошли, поэтому надо смотреть, что будет весной.

«Россия чувствует силу. У них есть эти объёмы — нефти, газа. Это реальная мощная сила с их стороны, которой они пользуются в этом вопросе. Поэтому думаю, что Европа в шоке от цены в 2 тысячи долларов. Думаю, они рассчитывали на 300—400, при дефиците — были готовы к 500—600. Но никто не ожидал такого роста», — отметил Зеленский.

Он также добавил, что Украина должна быть на шаг впереди и не просто думать о том, хватает ли для общества газа на зиму, а реагировать.
 
Кроме этого, украинский президент обратил внимание на то, что в 2024 году закончится контракт о транзите российского газа через Украину. 
 
«Что будет 1 января 2025 года? Это также очень серьёзный вызов и серьёзный вопрос, на который надо находить ответы», — отметил он. 
 
Зеленский добавил, что сделать это нужно было ещё 10 лет назад, и пообещал в ближайшее время показать трансформацию энергобезопасности Украины.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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