24 канал: Зеленский назвал «Северный поток — 2» энергетическим оружием России
Владимир Зеленский назвал газопровод «Северный поток — 2» мощным энергетическим оружием в руках России. Как передаёт «Телеканал новин 24», украинский президент добавил, что пока не известно, какими будут последствия, поскольку ни Украина, ни в целом Европа зиму ещё не прошли, поэтому надо смотреть, что будет весной.
«Россия чувствует силу. У них есть эти объёмы — нефти, газа. Это реальная мощная сила с их стороны, которой они пользуются в этом вопросе. Поэтому думаю, что Европа в шоке от цены в 2 тысячи долларов. Думаю, они рассчитывали на 300—400, при дефиците — были готовы к 500—600. Но никто не ожидал такого роста», — отметил Зеленский.
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