ПН: Литва, призывавшая Украину отказаться от белорусского электричества, увеличила его потребление
Литва увеличила поставки электроэнергии из Белоруссии, оформив их как поставки из Латвии, при этом призывая Украину отказаться от белорусской электроэнергии. Как передаёт «Перший незалежний», об этом на своей странице в Facebook написал депутат от партии «Слуга народа» Андрей Герус.
Как сообщил Герус, на Украине действует запрет на импорт электричества из Белоруссии, к чему также призывал президент Литвы Гитанас Науседа. Но сама Литва не стала запрещать поставки белорусской электроэнергии, оформляя их по документам как импорт через Латвию.
«Но физически в Литву заходила электроэнергия из Белоруссии — все это видели и это понимали, а министр энергетики Литвы признавал публично, что Литва потребляет электроэнергию с Белорусской АЭС. После завершения ремонта 4 октября первый блок Белорусской АЭС был вновь включён в сеть, а 12 октября энергоблок вышел на свою мощность — 1170 МВт. Именно 4 октября началось резкое увеличение поставок электроэнергии в Литву. Если в сентябре поставки были на уровне 100—300 МВт в год, то во второй половине октября были более 500 МВт в год. А 19 октября был максимальный показатель за последние полгода — 814 МВт в час белорусской электроэнергии заходило в Литву.
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