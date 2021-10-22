ПН: Литва, призывавшая Украину отказаться от белорусского электричества, увеличила его потребление

Депутат Рады Андрей Герус рассказал, что Литва, призывавшая Украину отказаться от белорусской электроэнергии, увеличила поставки электричества с Белорусской АЭС, оформив их как поставки из Латвии. Как пишет «Перший незалежний», депутат считает, что такая политика Литвы является прагматичной ради своих национальных экономических интересов.

Литва увеличила поставки электроэнергии из Белоруссии, оформив их как поставки из Латвии, при этом призывая Украину отказаться от белорусской электроэнергии. Как передаёт «Перший незалежний», об этом на своей странице в Facebook написал депутат от партии «Слуга народа» Андрей Герус.

Как сообщил Герус, на Украине действует запрет на импорт электричества из Белоруссии, к чему также призывал президент Литвы Гитанас Науседа. Но сама Литва не стала запрещать поставки белорусской электроэнергии, оформляя их по документам как импорт через Латвию.

«Но физически в Литву заходила электроэнергия из Белоруссии — все это видели и это понимали, а министр энергетики Литвы признавал публично, что Литва потребляет электроэнергию с Белорусской АЭС. После завершения ремонта 4 октября первый блок Белорусской АЭС был вновь включён в сеть, а 12 октября энергоблок вышел на свою мощность — 1170 МВт. Именно 4 октября началось резкое увеличение поставок электроэнергии в Литву. Если в сентябре поставки были на уровне 100—300 МВт в год, то во второй половине октября были более 500 МВт в год. А 19 октября был максимальный показатель за последние полгода — 814 МВт в час белорусской электроэнергии заходило в Литву.

Очевидно, что и сейчас в Литву значительные объёмы электроэнергии поступают из Белорусской АЭС, против которой, как мы слышали, борется Литва. Также в начале октября Литва вдвое увеличила импорт электроэнергии из РФ (из Калининграда)», — подчеркнул Герус.

Депутат считает, что такая политика Литвы является прагматичной ради своих национальных экономических интересов.

«Думаю, у Литвы этой зимой будет всё хорошо, без серьёзных рисков дефицита электроэнергии», — резюмировал Герус.

Как напоминает канал, 29 сентября 2021 года Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг до 1 ноября продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии.

13 октября в Министерстве энергетики заявили, что не рассматривают отмену запрета на импорт белорусской электроэнергии в этом отопительном сезоне.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что экономическое преимущество Украины от синхронизации своей объединённой энергосистемы с европейской сетью составит $1,5 млрд в год.