В своей речи в Европарламенте премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий возложил всю ответственность за энергетический кризис, который настиг Европу, на Россию. Более того, он дал явно понять, что сегодня, защищая восточную границу ЕС от волны мигрантов, именно Польша и Прибалтика гарантируют европейскую безопасность, передаёт Polskie Radio.

Во время дебатов в Европарламенте премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратил внимание на опасные действия России, сообщает Polskie Radio. «Мы находимся на пороге энергетического кризиса, который вызвала Россия», — подчеркнул он.

Глава польского правительства также затронул тему ситуации на польско-белорусской границе, которая лишь накаляется и вызывает всё больше беспокойства. Моравецкий объяснил, что именно Польша вместе с Литвой и Латвией обеспечила безопасность Европе в тот момент, когда восточная граница ЕС стала объектом нападения, циничным образом эксплуатирующего миграцию с Ближнего Востока.