Euronews: страны ЕС по-разному справляются с бременем энергетического кризиса

Бремя энергетического кризиса, который уже ударил по бюджетам стран ЕС и по карману европейских потребителей, одинаково не для всех. Больше всего приходится платить за электричество сейчас в Греции, а меньше всего — в Германии и Польше. При этом и подходы разных стран к решению проблемы тоже заметно различаются, поэтому достичь общего консенсуса по энергетическому вопросу на саммите Евросоюза будет довольно сложно, передаёт Euronews.
Наступающий в Евросоюзе энергетический кризис ударил по бюджетам государств, доходам компаний и карманам граждан. Природный газ стоит уже в шесть раз больше, чем в прошлом году.
Дефицит энергоносителей носит общий характер, но его бремя одинаково не для всех. Больше всего приходится платить за электричество в Греции. Чуть меньше — в Италии, Словении и Хорватии (точная цифра — около 230 евро за мегаватт в час).
На другом краю ценовой шкалы находятся Германия и Польша. За ними следуют Чешская Республика и Словакия (около 75 евро за мегаватт в час).
Страны-члены просят руководство ЕС найти для всех выход из кризиса. Но звучат разные предложения: Испания, Франция, Италия, Греция, Чехия и Румыния просят осуществить совместные закупки газа.
Польша, Венгрия, Чехия, Люксембург, Кипр, Мальта и Словакия считают, что нужно замедлить переход с ископаемого топлива на возобновляемые источники, а также пересмотреть систему торговли квотами на выбросы углекислого газа. Франция, Венгрия и Чехия видят решение в развитии атомной энергетики.
Но есть и такие, кто думает, что ничего делать не надо, поскольку «рынки урегулируют себя сами» — это Германия, Нидерланды, Дания, Финляндия, Австрия, Бельгия, Люксембург, Швеция, Хорватия и Португалия.
Депутат Европейского парламента от Польши Косма Злотовский заявил, что Россия якобы манипулирует ситуацией на рынке газа в ЕС для получения экономической и политической выгоды. Свою позицию политик попытался аргументировать в обращении к Еврокомиссии, с которым ознакомился RT.
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