Der Spiegel: «это шаг, но маленький» — в Европе прокомментировали увеличение поставок российского газа

Небольшое увеличение российских поставок газа в ЕС не вызвало у европейцев особого ажиотажа, сообщает Der Spiegel. Цена на голубое топливо на нидерландской бирже TTF упала всего лишь на 3%. «Это шаг, но маленький», — отмечает эксперт независимой службы калькуляции цен ICIS. Для того, чтобы восстановить доверие на европейских рынках, необходимо держать такой же или даже больший уровень экспорта в течение как минимум недели.

В европейском энергетическом кризисе произошёл поворотный момент, пишет Der Spiegel. Российский концерн «Газпром» немного увеличил поставки газа в Германию. В бранденбургский город Мальнов, куда подведён трубопровод «Ямал — Европа», с востока пришло 6 млн кубометров голубого топлива. До этого газ по нему вообще не шёл, отмечает издание. Экспорт через линию Transgas, проходящую сквозь Украину, Словакию и Чехию, также увеличился где-то на 10 млн кубометров.

Для сравнения в обычный ноябрьский день в ФРГ потребляется в среднем 300 млн кубометров, а в Западной Европе в целом — 1,4 млрд кубометров. По-видимому, лёгкое увеличение объёмов поставок связано с обещанием главы Кремля Владимира Путина, которое он дал в конце октября, но он тогда не сказал, о каких конкретно объёмах идёт речь. У себя в Twitter «Газпром» сообщил, что приступает к заполнению газовых хранилищ в Европе. Речь идёт о пяти газгольдерах, но, о каких именно, также неизвестно.

Критики уже месяцами обвиняют Кремль и российский концерн в том, что они осознанно сокращают экспорт голубого топлива в Евросоюз, чтобы напугать европейцев возможными перебоями в поставках зимой и принудить их к сертификации «Северного потока — 2». Нынешнего же увеличения транзита и близко не хватит для обеспечения граждан ЕС теплом в ближайшие холодные месяцы, отмечает издание.

«Сегодня «Газпром» поставил в Германию через три магистральных трубопровода не как обычно 256 миллионов кубометров газа, а 272 миллиона. Это шаг, но маленький, — прокомментировал ситуацию эксперт из независимой службы калькуляции цен ICIS. — Теперь нам нужно убедиться, что поставки будут держаться на этом или более высоком уровне как минимум неделю». По его словам, только тогда доверие на европейских рынках оптовой торговли будет восстановлено. На незначительное увеличение экспорта российского газа рынки пока что действительно отреагировали очень сдержанно, отмечает издание. На нидерландской бирже TTF цена на голубое топливо упала с утра всего лишь где-то на 3%.