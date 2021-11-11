DE: Путин снова обхитрил ЕС — цена на газ растёт, а внутри блока раздор

После небольшого периода затишья цена на газ в Европе снова пошла вверх. Хотя Россия обещала заполнить европейские хранилища газом перед зимой, эксперты говорят, что этого не происходит. При этом внутри Евросоюза растут разногласия по поводу использования атомной энергетики, пишет Daily Express.

Энергетический рынок Европы пережил короткий период передышки благодаря росту поставок российского газа, пишет Daily Express.

До этого цены на газ в Европе доросли до рекордных значений из-за сокращения поставок и растущего постпандемийного спроса. Затем цены просели, когда Россия открыла вентиль на своих трубопроводах и отправила в Европу дополнительный газ через Украину и Польшу. Но в понедельник цены снова взлетели, когда трейдеры предупредили, что нынешний рост может не продлиться до зимы.

В октябре Владимир Путин обещал, что Россия запустит больше газа в хранилища «Газпрома» в Германии и Австрии к 8 ноября. Но трейдеры и аналитики уверяют, что они роста поставок от России не заметили. На данный момент цена на газ остаётся более чем в пять раз выше, чем год назад, и нет никаких признаков, что рынки стабилизируются.

Как отмечает автор статьи, нежелание России помогать европейцам, которые сильно зависят от поставок природного газа, вызывает опасения, что зимой может разразиться полномасштабный кризис. Кремль обвиняют в том, что он использует энергетику в качестве рычага давления, чтобы получить политическую выгоду против Европы. В частности, Москва хочет, чтобы Брюссель одобрил «Северный поток — 2».

Европейские министры опасаются, что этот проект угрожает национальной безопасности Польши и Украины. По словам автора статьи, Россия мало что сделала, чтобы развеять эти подозрения, утверждая лишь, что одобрение этого трубопровода поможет стабилизировать энергетический сектор Европы.

При этом российский аналитик Владимир Фролов предупреждает Европу, что Москва продолжает «накачивать свои геополитические мускулы энергией». По его словам, Москва использует кризис в Европе, чтобы способствовать одобрению «Северного потока — 2».

Из-за этого группа членов Европарламента призвала Европейскую комиссию расследовать роль «Газпрома» в нынешнем кризисе. Сам «Газпром» отвергает все обвинения. Кроме того, в российской компании заявили, что одобрили и уже начали внедрять план по закачке газа в пять европейских подземных хранилищ.

Нынешний кризис сыграл на руку Путину ещё и тем, что показал растущий разлад среди членов Евросоюза. Так, президент Франции Эммануэль Макрон возглавил движение 10 стран, которые призывают Еврокомиссию укрепить энергетические рынки через инвестиции в атомную энергетику. По их словам, для победы в климатической борьбе нужна атомная энергия, которую они считают важной и надёжной в контексте снижения использования углеводородов, пишет Daily Express.