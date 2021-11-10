Обозреватель SZ: разрешив запуск «Северного потока — 2», Германия обречёт себя на «фатальную зависимость» от России

Разрешение на запуск «Северного потока — 2» станет «самым важным внешнеполитическим решением» нового правительства Германии, пишет Штефан Корнелиус, главный редактор отдела политики Süddeutsche Zeitung. По его словам, Германия, руководствующая краткосрочными интересами, находится в газовой ловушке и позволяет России, преследующей стратегические интересы, себя шантажировать. Поэтому, считает автор статьи, будущему правительству необходимо сделать выбор — уступить или сопротивляться.

Если решение проблемы постоянно откладывать, она не уменьшится. Она усилится. Эта банальная истина также применима к «величайшей внешнеполитической проблеме», терзающей Германию, — её энергетической зависимости от России. Наличие этой зависимости неоспоримо, она существовала и во время холодной войны. Её значение всегда умаляли, утверждая, что обе стороны — поставщик и покупатель — нуждаются друг в друге и должны разделять бизнес и политику в своих собственных интересах, пишет Штефан Корнелиус, главный редактор отдела политики Süddeutsche Zeitung.

Ход мыслей верен лишь отчасти. Германии действительно нужен российский газ, а России нужны немецкие деньги. Но верно также и то, что Россия готова заплатить «более высокую цену за эту зависимость», чтобы продвигать другие, более важные интересы. Германия думает о зиме и будущей коалиции. Президент России мыслит стратегически. Для него доход вторичен, считает журналист.

По мнению Корнелиуса, Россия долгое время придерживалась «стратегии разделения Европейского союза, отделения государств, находящихся в зависимости от него, и, таким образом, разрушения самого сильного оружия Европы» — экономического единства. Эта стратегия защищает от санкций, усиливает страх у соседей и служит главной цели — «держать ЕС и его демократические идеалы на расстоянии». Расколотый Евросоюз непривлекателен для всех стран, которые рассчитывают на «стабильность и защиту от России» с помощью ассоциации или членства. От Северной Македонии до Украины и Грузии — таких стран немало.

Германия является «самой важной целью этой политики дестабилизации». Во-первых, она имеет наибольшее влияние в Европе. Во-вторых, немецкое общество и политика расколоты во взглядах на Россию. Коалиционные переговоры увеличивают этот разрыв. Газ вновь «используется в качестве оружия», даже если уходящее в отставку правительство «не устаёт подчёркивать», что существует бесчисленное множество технических, рыночных или случайных причин, по которым спрос на газ не может быть удовлетворён, а цены растут. Кроме того, в этот понедельник не наблюдалось обещанного увеличения поставок, утверждает Корнелиус.

«Конечно, за этим стоит не техническая проблема, а политическая воля, которую президент Владимир Путин честно и часто выражал: если трубопровод «Северный поток — 2» будет наконец запущен, дефицит газа исчезнет. Условие упоминается прямо — но в этой стране его сознательно игнорируют, потому что шантаж потребует жёсткого решения: уступить или сопротивляться», — убеждён журналист.

Правительство ФРГ, а также будущий канцлер отказываются от процедурных вопросов: решение о сертификации будут принимать Федеральное сетевое агентство и Еврокомиссия. Кроме того, для «очистки совести» в процесс выдачи разрешения Федеральным сетевым агентством будет включена и Украина. Согласно третьему энергопакету, для разрешения на запуск требуется, чтобы оператором «Северного потока — 2» стала независимая от поставщика компания. Однако «Газпром» хочет обойти это правило и нанял для этого собственную дочернюю компанию. Это сделано лишь «для отвода глаз», а на деле требования ЕС не выполняются, пишет автор статьи.

Надеется ли правительство Германии на то, что суд отменит решение Федерального сетевого агентства не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС? Надеется ли оно на Европарламент, который может быть вовлечён в процедуру в качестве последней инстанции и который наверняка откажет в выдаче разрешения?

По словам Корнелиуса, разрешение на запуск «Северного потока — 2» является и будет являться «самым важным внешнеполитическим решением», которое придётся принять новому федеральному правительству. Это вынуждает новую коалицию как можно скорее занять позицию по газопроводу. Поскольку решение проблемы затянулось на слишком долгий срок, аргументы в пользу сделки ослабевают. Например, аргумент о том, что Украина или другие страны Центральной Европы будут снабжаться газом через Германию в случае, если Россия перекроет трубы. Поначалу это может сработать. Но как только газа станет не хватать и немецкие поставщики начнут бороться за каждый кубометр, конфликт переместится в Западную Европу.

Так что набор проблем огромен. Покупатель находится в ловушке и позволяет себя шантажировать. Продавец пользуется его затруднительным положением. Но Германия не должна подвергаться шантажу со стороны того, кто управляет другой страной. Таким образом, у Германии один выход: демонополизация, выход из зависимости от России — путём других источников поставок, альтернативных источников энергии, жёсткости в толковании контракта и, в конце концов, политического решения вывести трубопровод из эксплуатации. Не только Украина становится уязвимой для российской газовой политики, Германия также обрекает себя на «фатальную зависимость». Проблема становится всё больше, а не меньше, резюмирует Штефан Корнелиус, главный редактор отдела политики Süddeutsche Zeitung.