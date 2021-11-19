Expressen: в ответ на сообщения о шведских учениях на Украине Россия напомнила о Полтаве

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что его страна может принять участие в военных учениях на Украине, после чего российское посольство в Стокгольме напомнило ему о Полтаве и участи Карла XII, пишет Expressen. В частности, посольство призвало Швецию «не наступать на те же грабли», а вместо этого сосредоточиться на развитии сотрудничества и разрядке.

Во вторник министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил в интервью Sveriges Radio, что его страна может принять участие в военных учениях на Украине — стране, которая находится в состоянии конфликта с Россией, пишет Expressen.

Провести эти совместные манёвры предложили страны Прибалтики после того, как появились сообщения о том, что Россия нарастила свою военную группировку на границе с Украиной. В 2014 году Россия «аннексировала»* Крымский полуостров, в то время как восток Украины контролируется самопровозглашёнными пророссийскими республиками.

«Мы считаем это очень важным элементом усилий, призванных подчеркнуть стремление ЕС по внесению лепты в защиту безопасности и суверенитета Украины», — заявил Хультквист.

Однако теперь же против этой инициативы выступило российское посольство в Швеции, намекнув на судьбу Карла XII, который воевал против России в начале XVIII века.

«Хотели бы напомнить господину Хультквисту, что он не первый военный лидер Швеции, пытающийся запугать Россию мощью доблестной армии, планируя отправить своих военных на Украину», — заявило оно на своей странице в Facebook.

В 1709 году в ходе битвы при Полтаве на территории нынешней Украины военная удача отвернулась от шведского короля, и он был вынужден отступить. Считается, что это событие во многом положило конец эпохи шведского великодержавия, напоминает издание.

«Однако, похоже, из былых баталий с Россией, низвергнувших Швецию с великодержавных высот, надлежащие уроки полтавскими потомками извлечены не были, и современный Стокгольм — того и гляди — наступит на те же грабли», — добавило посольство.

Вместо этого, по мысли дипломатического представительства, Хультквисту стоит задуматься о диалоге со своим российским коллегой ради «восстановления разрядки, доверия и сотрудничества в районе Балтийского моря».

Что же касается самого министра обороны, то это сообщение он комментировать не стал.

«Нет причин это комментировать. Этому сообщению придётся говорить самому за себя», — отметил пресс-секретарь Хультквиста Тони Эрикссон.

Российское посольство и ранее делало подобные конфронтационные высказывания, которые касались Швеции и шведских СМИ. В частности, накануне парламентских выборов в России оно обвинило шведскую прессу, которая освещала события в критическом ключе, в публикации фальшивых новостей, написанных «пропагандистами-русофобами».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).