Der Spiegel: глава Минобороны Швеции призвал создать на Украине военно-учебную миссию под патронажем ЕС

Министр обороны Швеции Петер Хультквист предложил отправить на Украину военнослужащих в рамках учебной миссии под руководством ЕС, сообщает Der Spiegel. Он считает, что из-за манёвров российских войск у границ страны в регионе сложилась сложная ситуация с безопасностью и такая мера может помочь Киеву в её урегулировании. В свою очередь посол Украины в Германии Андрей Мельник призывает Берлин «гораздо серьёзнее» отнестись к угрозе возможного вторжения.

В ЕС и НАТО обеспокоены из-за манёвров российских войск вблизи украинской границы, пишет Der Spiegel. Украинцы также опасаются возможного вторжения, в связи с чем министр обороны Швеции Петер Хультквист предложил отправить в регион военнослужащих в рамках учебной миссии под руководством ЕС. По его словам, там сложилась сложная ситуация с безопасностью и такая мера может помочь Киеву.

Возможность проведения такой операции обсуждалась ранее на встрече министров обороны ЕС, напоминает немецкое издание. Стокгольм ещё тогда поддержал эту идею. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг лично сообщил о «нехарактерно высокой» концентрации российских войск на границе с Украиной. Сам он убеждён, что Москва продолжит дестабилизировать ситуацию в соседней стране. По его словам, «аннексия»* полуострова Крым, а также поддержка сепаратистов в Донбассе показали, что Кремль способен и готов использовать военную силу. Наращивание Россией военного присутствия в регионе — это факт, подчеркнул он.

В Москве же говорят, что никакой угрозы нет. Там информацию о возможной подготовке вторжения на Украину называют ложной. Но вот украинский посол в Берлине Андрей Мельник считает, что угроза абсолютно реальна и необходимо срочно действовать: «Ещё никогда с 2014-го, когда россияне с помощью военной силы оккупировали* Крым и части Восточной Украины, угроза нового, масштабного вторжения не была такой явной, как в эти дни». В связи с этим он призвал Берлин отнестись к ней «гораздо серьёзнее».

По его словам, у восточной границы Украины и в Донбассе находятся 114 тыс. российских солдат, в Крыму — около 32 тыс. и несколько тысяч военнослужащих — в Белоруссии. Он обратился к будущим властям Германии с просьбой прописать в коалиционном соглашении более жёсткие санкционные меры, например эмабрго на российские нефть и газ. Он также назвал трубопровод «Северный поток — 2» «главным оружием Кремля» и призвал «навсегда его остановить». «После этого Путин задумается», — убеждён Мельник.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ)