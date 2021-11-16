Корреспондент: МИД Украины направил России ноту протеста из-за указа Владимира Путина

Украинский МИД направил России ноту протеста из-за указа Владимира Путина о признании сертификатов о происхождении товаров из Донбасса. Как передаёт «Корреспондент», в ведомстве заявили, что подписание данного указа противоречит обязательствам России по минским договорённостям и договорённостям в рамках нормандского формата, а также подрывает усилия Германии, Франции и Украины по возобновлению продуктивной работы этих площадок по мирному урегулированию.
МИД Украины направил России ноту протеста из-за указа Владимира Путина о признании сертификатов о происхождении товаров с Донбасса. Как передаёт «Корреспондент», отмечается, что «признание сертификатов, одностороннее определение пунктов пропуска с целью перемещения товаров через временно неподконтрольный участок госграницы Украины и другие предусмотренные указом мероприятия ярко демонстрируют целенаправленную политику России по затягиванию временно оккупированных территорий Украины в своё экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство».
В украинском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что подписание указа противоречит обязательствам России по минским договорённостям и договорённостям в рамках нормандского формата и подрывает усилия Германии, Франции и Украины по возобновлению продуктивной работы этих площадок по мирному урегулированию.
«Продолжим консолидацию международной поддержки нашего государства, чтобы заставить Россию отказаться от деструктивных действий и стать на путь политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооружённого конфликта», — сказано в заявлении.
Как напоминает издание, ранее Владимир Путин поручил обеспечить признание в России действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых органами и организациями, фактически действующими на территории Донбасса.
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