УН: украинская оппозиция назвала рекомендации СНБО «евангелием диктатуры»

Совет национальной безопасности и обороны Украины разработал «Глоссарий названий, терминов и словосочетаний», которые рекомендуется для использования органами государственной власти, дипломатическими представительствами Украины и СМИ. Как пишут «Украинские новости», в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвали документ «евангелием диктатуры», поскольку он является очередной попыткой властей навязать обществу собственное трактование тех или иных исторических событий и запретить устоявшиеся, но неудобные высказывания.

Украинские оппозиционеры считают, что сам факт появления такого документа, как «Глоссарий названий, терминов и словосочетаний…» авторства аппарата Совета национальной безопасности и обороны, является прямым актом введения на Украине цензуры, а также созданием ещё одного повода для расправы с инакомыслящими и неугодными. Как пишут «Украинские новости», в сообщении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», размещённом на её официальном портале, говорится, что попытка СНБО навязать украинскому обществу собственное трактование тех или иных исторических событий, заставить госслужащих и СМИ употреблять лишь определённую терминологию, запретить устоявшиеся, но неудобные для украинской власти высказывания и названия, может в итоге дорого обойтись Украине.

«Уже сейчас очевидно, что это становится инструментом превращения Украины в тоталитарное государство, а сама идея разработки таких «рекомендаций» СНБО — следствие тоталитарного образа мышления их авторов. Похоже, с помощью этого «евангелия диктатуры» власть Зеленского стремится сформировать искусственную реальность, в которой она только и может существовать. Ведь в истинной реальности, которую украинские граждане видят и в которой живут, эта власть провалила все поставленные перед ней задачи и не выполнила ни одного данного ею обещания», — пишут украинские оппозиционеры.

По их мнению, СНБО как карательный, репрессивный инструмент в руках президента Зеленского превращается «в Министерство правды образца антиутопии Джорджа Оруэлла 1984». При этом в реалиях современной Украины уже сегодня самоцензура закладывается в основу отношений государства и гражданина, властью культивируются «двоемыслие» и двойные стандарты, становится наказуемым уже само «мыслепреступление», а появление вышеупомянутого глоссария перекликается с оруэлловским «новоязом».

«Например, авторы глоссария упиваются борьбой с мостом через Керченский пролив, но не утруждают себя тем, чтобы объяснить чиновникам, как им отвечать на всё громче высказываемое возмущение людей действиями власти. Они пытаются подтасовать исторические факты и в очередной раз запретить термин «Великая Отечественная война», но даже не пробуют осмыслить реальные вызовы, которые стоят перед Украиной сегодня в виде тарифного геноцида, чиновничьего беспредела, правового нигилизма, грубого нарушения норм Конституции, попрания основополагающих прав и свобод граждан», — говорится на сайте партии.

«Стремление власти любой ценой уничтожить своих идеологических противников, узаконить цензуру, пресечь инакомыслие объясняется её желанием силой навязать украинским гражданам свой образ мыслей, а себе присвоить монополию на определение истины административным путём, что, несомненно, является инструментом построения тоталитарного, диктаторского государства», — заключают украинские оппозиционеры.