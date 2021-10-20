1+1: на Украине появился виртуальный «музей российской агрессии»
Виртуальный музей российской агрессии: в Киеве представили веб-портал, посвящённый преступлениям Российской Федерации, совершённым в Крыму и в Донбассе с 2014 года. На интернет-портале восстановили всю хронологию событий захвата Крыма*. На карте полуострова обозначены места, собраны фото, видеодоказательства нарушения международного права Россией.
Над данным проектом работали специалисты прокуратуры, Института национальной памяти, юристы общественных организаций. В материалах были собраны свидетельства очевидцев, документальные факты, доклады международных организаций, судебные дела, которые отображают военные преступления России и настоящую картину тех событий.
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