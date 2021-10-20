1+1: на Украине появился виртуальный «музей российской агрессии»

На Украине создали виртуальный «музей российской агрессии». Как передаёт «1+1», на страницах портала, посвящённого «преступлениям Российской Федерации в Крыму и в Донбассе», собраны «доказательства нарушения Москвой международного права». Над проектом работали специалисты украинской прокуратуры, Института национальной памяти, а также юристы общественных организаций.

Виртуальный музей российской агрессии: в Киеве представили веб-портал, посвящённый преступлениям Российской Федерации, совершённым в Крыму и в Донбассе с 2014 года. На интернет-портале восстановили всю хронологию событий захвата Крыма*. На карте полуострова обозначены места, собраны фото, видеодоказательства нарушения международного права Россией.

Над данным проектом работали специалисты прокуратуры, Института национальной памяти, юристы общественных организаций. В материалах были собраны свидетельства очевидцев, документальные факты, доклады международных организаций, судебные дела, которые отображают военные преступления России и настоящую картину тех событий.

Этот проект будет дополняться информацией об оккупации Донбасса. Ознакомиться с ней может кто угодно, достаточно лишь зайти на сайт.

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО, министр культуры и информационной политики Украины: Нам необходимо защищать себя, причём эта защита должна быть не только физической, но и виртуальной, потому что война идёт на разных фронтах, в том числе на фронте фальсификаций и фейков.

Дата выхода в эфир 19 октября 2021 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

