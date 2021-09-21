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BFM TV: в Париже открывается выставка коллекции братьев Морозовых, которая впервые покинула Россию

Материал представлен в переводе ИноТВ
В парижском Фонде Луи Виттона открывается выставка европейских шедевров из коллекции русских предпринимателей и меценатов братьев Морозовых, передаёт BFM TV. Многие картины из музеев Москвы и Санкт-Петербурга впервые покинули страну, что стало возможно благодаря особым дипломатическим и политическим договорённостям между Россией и Францией.

АДЕЛИН ФРАНСУА, ведущая BFM TV: Лорен, если бы этой осенью во время поездки в Париж нужно было посмотреть только одну выставку, это была бы она завораживающая выставка коллекции Морозовых в Фонде Луи Виттона. Она откроется в среду и продлится полгода. А сейчас ты нам расскажешь, почему совершенно точно необходимо на неё попасть.

ЛОРЕН ДЕ СУСБЬЕЛЬ, журналистка: Хотя бы потому, что там представлены только шедевры вот почему мы её выбрали. Картины Моне, Сезанна, Гогена, Пикассо, Матисса, Ван Гона, Ренуара например, этот портрет Жанны Самари, который приехал не прямиком из какого-нибудь парижского музея, как мы могли бы предположить, нет, а из России. Потому что, понимаете, эта выставка это настоящее достижение. Достижение в плане объединения всех этих шедевров для её проведения даже потребовалось дипломатическое и политическое соглашение между Парижем и Москвой. Большинство этих картин никогда не покидали Россию. Представьте себе просто для того, чтобы доставить их во Францию, в Булонский лес, понадобилось 40 грузовиков из Москвы и Санкт-Петербурга. Так что это совершенно уникальная выставка.
 
КРИСТОФ МЕЛЕ, ведущий BFM TV: Потому что эти шедевры принадлежат двум братьям, правильно? Братьям Морозовым?
 
ЛОРЕН ДЕ СУСБЬЕЛЬ: Да, это так. Братья Морозовы были двумя крупными российскими промышленниками конца XIX — начала XX веков. Вот, посмотрите, они наблюдают за своей выставкой, её открывают. Они были молоды, богаты, хорошо образованны, и у них была навязчивая идея: собрать коллекцию произведений искусства и объединить всё лучшее, что создавалось в то время. У них был намётан глаз и нюх на лучшее, что могли предложить звёзды той эпохи. Например, вы видите триптих «Средиземноморье» Пьера Боннара, который написан в 1911 году. Он располагался при входе в усадьбу Ивана Морозова.
 
СУРИЯ САДЕКОВА, заведующая отделом образовательно-выставочных проектов ГМИИ им. А.С. Пушкина: Представьте русскую зиму: -20 °C, кругом снег. Вы входите в эту усадьбу, и первое, что вам попадается на глаза, это свет юга. Они (братья Морозовы.— ИноТВ) создавали собственный мир благодаря этим картинам, действительно очень современным картинам, которые тогда ещё оценило не так много людей. Но у них также был взгляд не скажу что предвестников, но тем не менее они умели жить в согласии со своим временем.
 
АДЕЛИН ФРАНСУА: И в результате они вместе создали самую большую коллекцию произведений искусства французского модернизма.
 
ЛОРЕН ДЕ СУСБЬЕЛЬ: Именно, это даже собрание лучших картин наших величайших художников. Я вам предлагаю подборку нескольких, например Поль Сезанн, «Пейзаж. Гора Святой Виктории». Конечно, он множество раз изображал эту гору Святой Виктории. Сезанну посвящён целый зал с 18 картинами. Также целый зал посвящён таитянскому периоду Гогена. Это картины, которых мы никогда не видели, как и эту картину Ван Гога — которую я лично считаю невероятной «Море в Сент-Мари», датированную 1888 годом. Есть ещё одна картина Ван Гога, которая, несомненно, является центральным экспонатом этой выставки. Это малоизвестный Ван Гог, вот она: совсем не пейзаж с маками или поля пшеницы. Это «Прогулка заключённых», написанная в 1890 году. Этот мужчина с рыжими волосами, который в упор смотрит на зрителя, совершенно потрясающе. Как я говорила, картины, которых мы никогда не видели.
 
Вот примеры второго сезона в Фонде Луи Виттона, который посвящён крупным русским коллекционерам. Помните, четыре года назад прошла выставка Щукина. Вот такая была очередь, свыше миллиона посетителей 1,3 миллиона человек посетило эту выставку. В этот раз для выставки Морозовых три российских музея впервые предоставили столько шедевров. На мой взгляд, до февраля на эту выставку будут такие же толпы.
 
КРИСТОФ МЕЛЕ: Великолепно!
 
Дата выхода в эфир 20 сентября 2021 года.
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BFM TV Франция Европа
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