BFM TV: в Париже открывается выставка коллекции братьев Морозовых, которая впервые покинула Россию

В парижском Фонде Луи Виттона открывается выставка европейских шедевров из коллекции русских предпринимателей и меценатов братьев Морозовых, передаёт BFM TV. Многие картины из музеев Москвы и Санкт-Петербурга впервые покинули страну, что стало возможно благодаря особым дипломатическим и политическим договорённостям между Россией и Францией.

АДЕЛИН ФРАНСУА, ведущая BFM TV: Лорен, если бы этой осенью во время поездки в Париж нужно было посмотреть только одну выставку, это была бы она — завораживающая выставка коллекции Морозовых в Фонде Луи Виттона. Она откроется в среду и продлится полгода. А сейчас ты нам расскажешь, почему совершенно точно необходимо на неё попасть.

ЛОРЕН ДЕ СУСБЬЕЛЬ, журналистка: Хотя бы потому, что там представлены только шедевры — вот почему мы её выбрали. Картины Моне, Сезанна, Гогена, Пикассо, Матисса, Ван Гона, Ренуара — например, этот портрет Жанны Самари, который приехал не прямиком из какого-нибудь парижского музея, как мы могли бы предположить, нет, а из России. Потому что, понимаете, эта выставка — это настоящее достижение. Достижение в плане объединения всех этих шедевров — для её проведения даже потребовалось дипломатическое и политическое соглашение между Парижем и Москвой. Большинство этих картин никогда не покидали Россию. Представьте себе — просто для того, чтобы доставить их во Францию, в Булонский лес, понадобилось 40 грузовиков из Москвы и Санкт-Петербурга. Так что это совершенно уникальная выставка.

КРИСТОФ МЕЛЕ, ведущий BFM TV: Потому что эти шедевры принадлежат двум братьям, правильно? Братьям Морозовым?

ЛОРЕН ДЕ СУСБЬЕЛЬ: Да, это так. Братья Морозовы были двумя крупными российскими промышленниками конца XIX — начала XX веков. Вот, посмотрите, они наблюдают за своей выставкой, её открывают. Они были молоды, богаты, хорошо образованны, и у них была навязчивая идея: собрать коллекцию произведений искусства и объединить всё лучшее, что создавалось в то время. У них был намётан глаз и нюх на лучшее, что могли предложить звёзды той эпохи. Например, вы видите триптих «Средиземноморье» Пьера Боннара, который написан в 1911 году. Он располагался при входе в усадьбу Ивана Морозова.

СУРИЯ САДЕКОВА, заведующая отделом образовательно-выставочных проектов ГМИИ им. А.С. Пушкина: Представьте русскую зиму: -20 °C, кругом снег. Вы входите в эту усадьбу, и первое, что вам попадается на глаза, — это свет юга. Они (братья Морозовы.— ИноТВ) создавали собственный мир благодаря этим картинам, действительно очень современным картинам, которые тогда ещё оценило не так много людей. Но у них также был взгляд не скажу что предвестников, но тем не менее они умели жить в согласии со своим временем.

АДЕЛИН ФРАНСУА: И в результате они вместе создали самую большую коллекцию произведений искусства французского модернизма.

ЛОРЕН ДЕ СУСБЬЕЛЬ: Именно, это даже собрание лучших картин наших величайших художников. Я вам предлагаю подборку нескольких, например Поль Сезанн, «Пейзаж. Гора Святой Виктории». Конечно, он множество раз изображал эту гору Святой Виктории. Сезанну посвящён целый зал с 18 картинами. Также целый зал посвящён таитянскому периоду Гогена. Это картины, которых мы никогда не видели, как и эту картину Ван Гога — которую я лично считаю невероятной — «Море в Сент-Мари», датированную 1888 годом. Есть ещё одна картина Ван Гога, которая, несомненно, является центральным экспонатом этой выставки. Это малоизвестный Ван Гог, вот она: совсем не пейзаж с маками или поля пшеницы. Это «Прогулка заключённых», написанная в 1890 году. Этот мужчина с рыжими волосами, который в упор смотрит на зрителя, — совершенно потрясающе. Как я говорила, картины, которых мы никогда не видели.

Вот примеры второго сезона в Фонде Луи Виттона, который посвящён крупным русским коллекционерам. Помните, четыре года назад прошла выставка Щукина. Вот такая была очередь, свыше миллиона посетителей — 1,3 миллиона человек посетило эту выставку. В этот раз для выставки Морозовых три российских музея впервые предоставили столько шедевров. На мой взгляд, до февраля на эту выставку будут такие же толпы.

КРИСТОФ МЕЛЕ: Великолепно!