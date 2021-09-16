Independent: Стоунхендж впервые за 60 лет ждёт капитальная реставрация

В легендарном Стоунхендже впервые за 60 лет планируется провести масштабную реставрацию, чтобы заполнить трещины и дыры, которые уже образовались в монументе под воздействием погоды. Для этого вокруг 4500-летнего сооружения возведут строительные леса, а разрушающийся бетон, который был добавлен для скрепления некоторых камней в 1950-х годах, будет заменён на более воздухопроницаемый известковый раствор, сообщает The Independent.
В Стоунхендже впервые за 60 лет проведут капитальный ремонт, чтобы заполнить трещины и дыры, которые образовались в знаменитом памятнике под воздействием дождя и ветра. Лазерное сканирование показало, что это каменное сооружение возрастом около 4500 лет, которое находится в графстве Уилтшир (Англия) и внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, пострадало от эррозии, пишет The Independent.
Причём особенно это заметно на камнях-перемычках, которые лежали на вершинах вертикально стоящих валунов на протяжении нескольких тысяч лет. Кроме того, были выявлены разрушения в бетоне, которым в 1950-е годы попытались дополнительно скрепить некоторые камни, и на стыках.
Перемычка под номером 122 упала и треснула ещё 31 декабря 1900 года после того, как упал вертикальный опорный камень номер 22, на котором она лежала. Это произошло впервые с 1797 года, когда за сильными морозами последовала резкая оттепель, поясняется в статье. Поэтому в 1958 году этот валун скрепили при помощи бетона и вновь водрузили на прежнее место наверху, на двух вертикальных камнях.
Разрушающийся бетон теперь решено заменить на более воздухопроницаемый известковый раствор, говорится в статье. Для этого вокруг доисторической постройки будут возведены строительные леса. Эксперты по консервации памятников рассчитывают, что все работы по реставрации займут примерно две недели, сообщает The Independent.
Как рассказала старший куратор проекта Хизер Себайр, некоторые из отверстий, образовавшихся в камнях со временем, уже очень глубокие. А поскольку погода в последние годы становится «всё более экстремальной» из-за сильных летних засух, а также во время проливных дождей и сильных ветров они могут в ближайшее время разрушиться ещё сильнее, если не принять меры, предупредила она.
На время проведения работ компания English Heritage также пригласила сына бывшего главного архитектора, который присутствовал вместе со своим отцом во время реставрации исторического памятника в 1958 году (когда ему было всего восемь лет) и положил под один из камней монетку достоинством полпенни, говорится в статье.
Планируется, что Ричард Вудман-Бейли, которому сейчас 71 год, заменит старую монетку на специальную памятную монету, которую Королевский монетный двор решил выпустить в 2021 году по просьбе компании English Heritage. Он вставит её в новый известковый раствор, которым закрепят камни-перемычки на нужных местах, поясняет The Independent.
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