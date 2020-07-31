Daily Mirror: учёные разгадали тайну камней Стоунхенджа

Учёные, наконец, приблизились к разгадке тайны Стоунхенджа, пишет The Daily Mirror. В этом им помог кусок камня, увезённый в качестве сувенира в США, а теперь возвращённый обратно в Великобританию. Проанализировав его состав, исследователи сумели установить, что мегалиты для всемирно известного памятника в Уилтшире были взяты из каменоломни Уэст-Вудс в 25 км от него.

Тайна Стоунхенджа окончательно разгадана учёными, раскрывающими тайны в лесу, пишет The Daily Mirror.

Вопросы о том, кто, как и почему построил Стоунхендж, долго заставляли весь мир ломать над ними голову. Теперь исследователи считают, что нашли место, из которого были взяты некоторые камни, составляющие всемирно известный памятник в Уилтшире, сообщает издание.

Тайна Стоунхенджа, возможно, наконец-то разгадана, благодаря давно забытому булыжнику, который, казалось, был потерян навсегда. Учёные утверждают, что установили происхождение огромных камней, создающих уникальный доисторический памятник в форме круга.

О происхождении этого удивительного места в Уилтшире выдвигались самые дикие теории, когда учёные и социологи пытались выяснить, что побудило неолитическое общество установить такие тяжёлые камни по определённой схеме.

Теперь исследователи совершили большой прорыв после того, как в Великобританию был привезён кусок камня Стоунхенджа, который считался потерянным почти семь десятилетий.

По версии учёных, данные, полученные от одного из примерно ста камней весом около 20 тонн и высотой по 7 м, указывают на то, что материал для изготовления мегалитов был получен из близлежащего леса. Сувенир, вывезенный из Уилтшира в Америку и вернувшийся обратно, похоже, открыл часть ранее неизвестной истории этого леса.

Среди теорий о том, кто построил Стоунхендж, присутствует версия о том, что памятник был воздвигнут римлянами. Наиболее популярной, однако, остаётся теория, предложенная в XVII в., в соответствии с которой Стоунхендж был создан древними друидами. Многие современные учёные сходятся во мнении, что это был могильник.

Как отмечается в статье, Стоунхендж провозглашён «чудом света» наряду с египетскими пирамидами, поскольку учёные до сих пор недоумевают, как цивилизация без современных технологий или хотя бы колеса могла бы перевозить и устанавливать камни в том виде, в каком они пребывают сегодня.

Теперь исследователи пришли к выводу, что камни во внешнем круге были привезены на территорию Стоунхенджа из каменоломни Уэст-Вудс примерно в 25 км от памятника. Это открытие было сделано после того, как образец, извлечённый из ядра одного из камней во время ремонтных работ в 1950-х годах, был возвращён из Соединённых Штатов. Ранее ядро было удалено компанией по огранке алмазов Basingstoke в рамках мер по использованию металлических стержней для укрепления одного из вертикальных камней в 1958 году.

Сотрудник компании Роберт Филлипс держал его в своём офисе на почётном месте. Позже он взял его с собой, когда эмигрировал в США, и выразил желание вернуть его в канун своего 90-летия. В 2018 году его сыновья привезли камень в Великобританию. Именно благодаря этому куску камня и удалось установить, откуда взялись огромные камни всемирно известного памятника.

Исследования показали, что более мелкие голубые камни памятника происходят из определённых мест на холмах в Уэльсе, но откуда древние люди, построившие Стоунхендж, добывали сарсеновые камни, до сих пор было неизвестно.

Теперь команда учёных использовала неразрушающую рентгеновскую технику для оценки состава всех оставшихся сарсеновых камней памятника, в результате чего было установлено, что 50 из 52 оставшихся мегалитов имеют одинаковый химический состав. Это позволило сделать вывод об их происхождении из одного общего места.

Ядро было вырезано и взято на анализ химического состава, а также сопоставлено с образцами сарсеновых валунов в 20 областях от Девона до Норфолка. В результате анализа был сделан вывод, что камень под номером 58, из которого было извлечено ядро, а также большинство сарсенов, скорее всего, были взяты из леса Уэст-Вудс.

По словам экспертов, для более точного определения источника камня и выявления доисторических карьеров необходимы археологические исследования и дальнейшие подробные изучения проб сарсеновых камней из Уэст-Вудса и окрестностей.

Профессор Дэвид Нэш из Университета Брайтона, который руководил исследованиями, сказал: «Было действительно интересно использовать науку XXI века для понимания неолитического прошлого и, наконец, ответить на вопрос, который археологи обсуждали на протяжении веков». По его словам, именно благодаря возможности проанализировать возвращённое ядро эксперты смогли определить область происхождения огромных камней, пишет The Daily Mirror. «Мы невероятно благодарны семье Филлипсов за то, что они вернули нам ядро», — добавил он.