Guardian: в полиции Канады объяснили, почему сочли преступлением осквернение мемориала дивизии «Галичина»

Полиция Канады открыла расследование в отношении инцидента с порчей мемориала солдатам 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» в Оксвилле, пишет The Guardian. При этом правоохранителям пришлось разъяснить, что они сочли инцидент преступлением на почве ненависти, исходя из того, что оно направлено против украинцев, а не нацистов.

Полиция Канады начала расследование осквернения кенотафа солдатам 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» на украинском кладбище в Оксвилле, сочтя инцидент преступлением на почве ненависти, что вызвало недоумение правозащитников, сообщает The Guardian.

В канадских правоохранительных органах посчитали нанесённую на кенотаф в конце июня надпись «нацистский военный памятник» проявлением ненависти по отношению к украинцам. В стране противозаконным являются любое выступление с заявлением, «разжигающим ненависть в отношении какой-либо конкретной группы».

«Порча памятника и нанесённая на него надпись, по-видимому, были нацелены на конкретную группу», — подчеркнул констебль Стив Элмс.

Как напоминает издание, дивизия СС «Галичина» состояла из украинских националистов, которые во время Второй мировой войны присоединились к нацистам. Считается, что члены дивизии ответственны за убийства женщин и детей. Однако в связи с ролью солдат в украинском национализме, сразу несколько диаспор украинцев в Канаде приняли решение увековечить память о них.

В связи с этим квалификация инцидента в региональной полиции Халтона вызвала удивление правозащитников.

«Откровенно говоря, я ошеломлён!», — признался на своей страничке в Twitter председатель организации Canadian Anti-Hate Network Берни Фарбер, призвав полицию пересмотреть решение. По его словам, он готов провести семинар для представителей правоохранительных органов, чтобы ознакомить их с тем, что собой на самом деле представляют преступления на почве ненависти.

Однако в ответ на критику правоохранители попытались разъяснить, что никогда не поддерживали нацистов.

«Мы сожалеем о боли, причинённой ошибочной информацией, свидетельствующей о том, что полиция каким-либо образом поддерживает нацизм, — гласит официальное заявление. — Полиция Халтона никогда не исходила из того, что надпись была адресована нацистам». В региональном управлении также предположили, что мишенью стала именно украинская община.