NTD: жители Перми смогли покататься на легенде отечественного автопрома

В честь 65-летия «Волги» ГАЗ-21 пермский автомобильный музей дал возможность местным жителям прокатиться по городу на легенде отечественного автопрома. Как передаёт NTD, по словам участников поездки, проехать незамеченным на этом автомобиле невозможно — все обращают на него внимание, несмотря на то что машину обгоняют более статусные авто.

Для кого-то ностальгия, а для кого-то новизна. Пермский автомобильный музей «Ретро-гараж» дал возможность местным жителям прокатиться по городу на «Волге» ГАЗ-21. Легендарный отечественный автомобиль празднует 65-летие.

ИРИНА ПЕТРОВА, жительница Перми: Всё внимание было, действительно, на нас. Несмотря на то что нас обгоняли более статусные автомобили, но проехать незамеченным по улицам Перми невозможно на этом автомобиле. Причём от мала до велика — безусловно, все обращали на него внимание.

ДЕНИС ПЕТРОВ, житель Перми: Катался на плюс-минус старых машинах, но это значительно старше меня машина. И она очень приятная — от мягких сидений, от каких-то предметов интерьера — очень приятная.

Первые три серийные «Волги» сошли с конвейера в октябре 56-го. Выпускали ГАЗ-21 до 70-го.

Эта машина принадлежит не музею, а Фёдору Белёву. Купил её для отца. Отдал за машину 20 тысяч рублей и вложил в неё ещё миллион. Плюс три года работы.

ФЁДОР БЕЛЁВ, владелец автомобиля: У меня отец всю жизнь говорил: «Буду богатый — куплю себе 21-ю «Волгу». Но жизнь у него прошла, вроде бы всё есть, а «Волги» так у него и не появилось. И в 2015 году у него как раз был юбилей, и мы с семьёй решили, что надо сделать ему такой подарок.

Семь лет назад в Перми прошла выставка классических автомобилей. Когда она закончилась, люди продолжали приходить и спрашивать, где теперь экспонаты. Так у коллекционера и бывшего автогонщика Александра Черепанова родилась идея открыть музей.

Здесь выставлено 30 автомобилей. Все на ходу.

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕПАНОВ, основатель музея: Мы музей каких-то потерянных эмоциональных находок. Потому что, когда люди видят наши экспонаты, они начинают о чём-то задумываться, они начинают что-то вспоминать, они начинают своим детям о чём-то рассказывать — причём такое близкое, родственное, такое вот семейное воспоминание рождается.

У Александра далекоидущие планы. Он хочет расширить музей и представить в нём паровозы, грузовые машины, автобусы, мотоциклы и мопеды. Также коллекционер планирует открыть реставрационную мастерскую.

Дата выхода в эфир 13 октября 2021 года.