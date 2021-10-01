Euronews: «зебра» в 3D пугает датских водителей своей реалистичностью

Власти Орхуса, второго по величине города Дании, запустили пилотный проект по использованию пешеходных переходов, нарисованных в реалистичной технике с эффектом объёма. Они рассчитывают, что это привлечёт больше внимания и вынудит водителей ездить по городу более осторожно. Однако некоторых оптическая иллюзия на дороге настолько пугает, что они начинают резко тормозить, провоцируя аварийные ситуации, передаёт Euronews.
Это не бетонные блоки, установленные на проезжей части, а самая что ни на есть настоящая пешеходная зебра, выполненная в технике 3D. Невероятно реалистичная оптическая иллюзия заставляет водителей притормаживать.
Творческий подход к решению проблемы безопасности на дорогах используют в Орхусе, втором по величине городе Дании.
РИККЕ СМЕД ВИНДИНГ, руководитель проекта: Мы надеемся, что автовладельцы и велосипедисты будут более внимательными по отношению к людям, которые хотят перейти дорогу. Поэтому мы сделали вот такие зоны, 3D пешеходные переходы. Они привлекают внимание всех участников дорожного движения — и одновременно подталкивают пешеходов переходить дорогу в положенном месте.
Пилотный проект в Орхусе продлится до мая 2024 года. Дания не единственная страна в мире, где появилась такая пешеходная зебра: инновационную технологию уже опробовали в Исландии, Австралии и Таиланде.
Впрочем, некоторых водителей оптическая иллюзия настолько пугает, что они резко тормозят и создают аварийные ситуации.
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