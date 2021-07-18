Le Figaro: в центре Парижа ограничили скорость электросамокатов для сокращения числа ДТП

Мэрия Парижа договорилась с операторами электрических самокатов об автоматическом ограничении скорости до 10 км/ч при использовании этого транспорта в пешеходном центре города, сообщает Le Figaro. Таким образом столичные власти надеются сократить число несчастных случаев с участием электросамокатов: с 2019 года этот показатель вырос на 20%, а один только госпиталь имени Жоржа Помпиду ежедневно в среднем принимает одного пострадавшего в таких ДТП.

В Париже сосуществование различных видов «лёгкого» транспорта не всегда проходит хорошо: электросамокаты, электровелосипеды и более редкие гироскутеры часто превышают скорость, не соблюдают правила дорожного движения и не обращают внимания на проходящих пешеходов, пишет Le Figaro. Так, популярность электросамокатов на Елисейских полях приобрела такие масштабы, что пришлось вмешаться полиции. Для борьбы с рейсерами, которые часто находятся под воздействием «веселящего газа» и гоняют по тротуарам или между машинами, власти запретили кататься на самокатах по знаменитому бульвару с 22 часов вечера до 6 часов утра.

Как отмечает издание, этот феномен наблюдается во всех крупных городах. В Нью-Йорке электрические самокаты и велосипеды напрокат, признанные слишком опасным видом транспорта, запрещены с 2019 года. В столице Норвегии Осло недавно приняли ряд мер для сокращения несчастных случаев: там ограничили число самокатов в обращении и запретили их использование ночью.

В свою очередь Париж обвиняли в попустительстве в отношении трёх операторов электросамокатов, чей общий парк насчитывает 15 тыс. машин. В конце концов администрация решила протестировать новый способ борьбы с лихачами: теперь в центре французской столицы GPS будет ограничивать скорость моторизированного средства передвижения. «Мы договорились ограничить скорость до 10 км/ч в пешеходных зонах и вблизи школ, чтобы общественные места стали более спокойными», — рассказал заместитель мэра по транспорту Давид Бельяр. По его словам, сперва такая мера затронет только центр Парижа: улицу Монтрогей, площадь Бастилии и площадь Республики, а также Пале-Рояль. Как обещает мэр центра Парижа Ариэль Вайль, в сентябре власти города подведут итог эксперимента и распространят эти ограничения на всю столицу.

При этом действовать надо незамедлительно, подчёркивается в статье. Как объясняют в полицейской префектуре Парижа, со времени своего появления в 2018 году электросамокаты спровоцировали четыре смертельных ДТП на парижских улицах. В целом пользователи моторизированных транспортных средств составляют 4,57% жертв несчастных случаев в столице, и эта цифра с 2019 года выросла на 20%. Даже несмотря на то, что пандемия коронавируса и карантин не позволяют сравнивать данные, в полиции отмечают, что за первые пять месяцев 2021 года произошло почти столько же происшествий с участием этого типа транспорта, как и в прошлом году (105 и 108 соответственно).

В то же время в статистике фигурируют только случаи, повлекшие за собой травмы и немедленное вмешательство скорой помощи: не учитываются водители электрических транспортных средств, которые сами обратились за помощью в больницу. На самом деле пострадавших намного больше, указывает французская газета. Так, один только госпиталь имени Жоржа Помпиду в XV округе ежедневно принимает в среднем одного пострадавшего в столкновении с электросамокатом.

В свете такой печальной статистики пользователи электрических транспортных средств в целом положительно восприняли ограничение скорости. «Сперва мы удивились, когда въехали в контролируемую зону, — рассказала 38-летняя Камилла за рулём самоката Lime. — Это и к лучшему. Многие люди на самокатах не думают головой. У меня есть знакомые, которые попали в ДТП из-за этого транспорта, а один из моих коллег серьёзно пострадал».

«Именно такого косвенного эффекта мы и добивались, — признался в интервью Le Figaro Антуан Блуи, генеральный директор компании Lime. — Наши клиенты быстро поняли, что не в их интересах ездить по переполненной пешеходной зоне на скорости 10 км/ч. Они скоро переберутся на безопасные велосипедные дорожки». Ради последовательности действий и из чувства справедливости мэрия центра Парижа предлагает операторам электровелосипедов также ограничить скорость в тех же зонах с 25 до 10 км/ч. Однако, по словам заместителя мэра центрального района по транспорту Флорана Жири, такие меры не принесут настолько впечатляющего результата: велосипедисты, в отличие от пассажиров электросамокатов, могут крутить педали.