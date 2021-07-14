Welt: многочисленные аварии и угроза для окружающей среды — немецкие города обдумывают ограничения для электросамокатов

В 2020 году в Германии произошло более двух тысяч аварий с участием электросамокатов со смертельным исходом или травмами, передаёт Welt. Зачастую причиной несчастных случаев на дорогах становилась ненаказуемая езда в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, как сообщает телеканал, популярное транспортное средство представляет «реальную опасность для окружающей среды»: так, на дне Рейна покоится около 500 электросамокатов. Теперь некоторые немецкие города планируют ввести ограничения на их управление.

Кёльн вскоре после полуночи. Победу на чемпионате Европы болельщики отмечают на электросамокатах. Чем лучше настроение, тем безрассуднее лихачи: не сконцентрированные на дороге, вдвоём на одном транспортном средстве, с музыкальной колонкой в качестве сиденья. Ни один ликующий водитель не собирается напиваться, но все знают, что гонщики без этого не могут обойтись.

ЖИТЕЛЬ КЁЛЬНА 1: Недавно один мой друг сломал плечо на таком самокате, что уже отчасти проблематично.

ЖИТЕЛЬНИЦА КЁЛЬНА: Мы все ездим абы как, тут творится хаос, особенно по вечерам.

ЖИТЕЛЬ КЁЛЬНА 2: Удовольствие прежде всего!

Фактор удовольствия высок, но высок и риск аварии. В прошлом году по всей стране произошло более двух тысяч аварий с участием электросамокатов со смертельным исходом или травмами. По данным полиции, зачастую значительную роль играл алкоголь.

Именно поэтому в Кёльне намерены принять решительные меры. Планируется запрет на вождение электросамокатов в ночное время с 22:00 до 06:00 в местах проведения вечеринок и вблизи баров и ночных клубов. В Берлине и Дрездене также намерены изменить правила дорожного движения.

Всё больше городов борются с хаосом на дорогах и мусором — электросамокатами, оставленными на дорогах без внимания или даже, как можно наблюдать на видео, брошенными в Рейн. Говорят, что на дне реки покоится около 500 транспортных средств. Пока что расходы по подъёму электросамокатов оплачивают частные компании.

АНДРЕАС ХУПКЕ, «Союз 90/Зелёные», глава Центрального района города Кёльна: Они представляют реальную опасность для окружающей среды, для реки, которая обеспечивает питьевой водой 30 миллионов человек, и это неприемлемо. Им нужно показать, кто здесь главный.

Ответственность операторов сервисов аренды, да. Но запрет на управление электросамокатами для всех многие считают неправильным.

ЖИТЕЛЬ КЁЛЬНА 3: Используя тот же аргумент, можно сказать, что в определённое время суток можно пьяным садиться за руль. Так что, конечно, необходимо каждому самостоятельно нести ответственность.

И представить собственный способ решения проблемы.

ЖИТЕЛЬ КЁЛЬНА 4: Интегрированный алкотестер. Дуешь, на экране нули — и можно ехать.

В Мюнхене, перед тем как арендовать электросамокат, по вечерам водители на самом деле обязаны пройти проверку навыков в приложении на своём мобильном телефоне.

Дата выхода в эфир 13 июля 2021 года.