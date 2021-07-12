France 3: c сентября Париж вводит ограничение скорости до 30 км/ч — мнения водителей разделились

Осенью на улицах почти всего Парижа введут ограничение скорости до 30 км/ч — мэрия хочет не только сократить уровень загрязнения и шума, но и улучшить безопасность на дорогах, передаёт France 3. Некоторые автомобилисты считают, что это только приведёт к пробкам, притом что в Лилле, где в 2019 году также ввели лимит скорости, правила соблюдают лишь 60% водителей.

Придётся с этим смириться: почти по всему Парижу с конца августа скорость снизят с 50 км/ч до 30 км/ч. Мнение автомобилистов об этих изменениях разделились.

ПАРИЖАНИН: Уже при 50 км/ч возникает ощущение, что не едешь вперёд. Да и вообще, в Париже больше не едешь, так что это трагедия.

ПАРИЖАНКА: Ну, я думаю, что это неплохо. Слушайте, есть те, кто слишком быстро едет, а со всеми этими велосипедами нужно быть осторожнее.

ВТОРОЙ ПАРИЖАНИН: Мы уже не можем ехать, со всеми этими работами повсюду. Так что 30 км/ч станет катастрофой!

Вот наглядный план, на что станет похожа столица с 30 августа. На всех улицах скорость ограничат до 30 км/ч, кроме некоторых магистралей и кольцевой автодороги, на которых по-прежнему можно будет ехать 50 и 70 км/ч соответственно. Мэрия Парижа хочет таким образом сократить загрязнение и шум, а также решить вопрос с безопасностью на дороге.

ДАВИД БЕЙЯР, заместитель мэра Парижа по транспорту: Сейчас главной опасностью, когда вы гуляете по Парижу, является то, что вас собьёт машина или фура. И здесь мы тоже убираем причину, мы смотрим на статистику.

При скорости 50 км/ч машине потребуется 27,5 метра для остановки. В то же время при скорости 30 км/ч нужно 13,5 метра. Это успокаивает некоторых пешеходов.

ДРУГАЯ ПАРИЖАНКА: Для меня идеально, чтобы в Париже больше не было машин, но 30 км/ч — уже неплохо.

ТРЕТИЙ ПАРИЖАНИН: Это лучше для пешеходов.

Но будет ли это ограничение соблюдаться в Париже? Другие города уже сделали этот шаг, например, Лилль в ноябре 2019 года. В результате только 60 процентов водителей соблюдают ограничение скорости, 20 процентов едут немного быстрее, 15 процентов продолжают ездить на скорости 50 км/ч, а 5 процентов по-прежнему превышают скорость.

Вскоре эту тенденцию могут подхватить другие города, например, Монпелье или Нанси.