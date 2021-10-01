Euronews: Белград и Приштина договорились урегулировать приграничный кризис

Представители Белграда и Приштины при посредничестве ЕС договорились урегулировать приграничный кризис в Северном Косове. Это подтвердил спецпредставитель Евросоюза по вопросам Западных Балкан Мирослав Лайчак, лично участвующий в переговорах, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая находится на Балканах с визитом, передаёт Euronews.
Белград и Приштина договорились о деэскалации в районе линии разграничения в Северном Косове. Об этом объявил спецпредставитель Евросоюза по вопросам Западных Балкан Мирослав Лайчак, он участвует в сербо-косовских переговорах в Брюсселе. По словам Лайчака, стороны договорились об условиях снижения напряжённости и о продолжении диалога.
Это подтвердил и президент Сербии Александр Вучич. Он заявил, что Белград принял «компромиссное предложение», в рамках которого Приштина в субботу должна отвести силы спецназа от линии разграничения. С визитом в странах Балканского региона находится тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, глава Еврокомиссии: Я обсуждала эти вопросы с президентом Вучичем и премьер-министром Курти. И очень хорошо, что они достигли соглашения по урегулированию напряжённости на севере Косова.
Напряжённость в отношениях Белграда и Приштины обострилась после отказа косовской администрации признавать сербские автомобильные номера. Для автовладельцев это обернулось, в частности, крупными сборами на линии разграничения.
В Приштине настаивают, что это ответ на аналогичную политику Белграда. В итоге этнические сербы объявили о блокировании переездов, а косовская администрация направила в этот район спецназ.
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