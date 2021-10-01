Euronews: Белград и Приштина договорились урегулировать приграничный кризис

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09:31 В СК заявили о задержании виновников конфликта на станции столичного метро «Текстильщики» Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова заявила, что трое виновников конфликта в Московском метрополитене на станции «Текстильщики» задержаны.

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09:19 В Москве произошёл пожар в призывном пункте военкомата На юго-востоке Москвы произошло возгорание в призывном пункте военкомата.

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08:30 Омбудсмен заявил об отсутствии пострадавших в результате беспорядков в колонии во Владикавказе Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев заявил, что пострадавших в результате беспорядков в колонии во Владикавказе нет.

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08:15 Карацев и Рублёв пробились в финал турнира АТР в Индиан-Уэллсе в парном разряде Россияне Аслан Карацев и Андрей Рублёв пробились в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Индиан-Уэллсе в парном разряде, обыграв в полуфинале дуэт в составе немца Тима Пюца и новозеландца Майкла Винуса.

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07:33 ADN: четверо россиян найдены мёртвыми в сауне албанского отеля В сауне отеля в Албании найдены тела четырёх российских граждан, сообщает местное издание Albanian Daily News со ссылкой на данные полиции.

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00:35 Емельяненко: я уже далеко не тот Фёдор, которым был Легендарный боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко поделился мнением о своей нынешней физической форме.