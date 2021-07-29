Welt: из-за пандемии немцы массово перебираются в дома на колёсах

За последний год спрос на покупку домов на колёсах и трейлеров в Германии вырос на 30 процентов — всего немцы приобрели 2,8 миллиона транспортных средств, сообщает Welt. Из-за непрекращающегося потока отдыхающих тихая природа Германии превратилась в огромную парковку для трейлеров. Ушла в прошлое и романтика кемпингов: устроить спонтанную стоянку уже не получится — теперь парковочные места для автодомов бронировать необходимо заранее.

Спокойствие, радость, свободная дорога. В машину и за город! Когда локдаун стал следовать за локдауном, люди счастливы, что направление для отпуска можно определять самостоятельно. Похоже, кемпинг является хорошим решением, особенно если вы можете позволить себе дом на четырёх колесах.

ЖИТЕЛЬ ДОМА НА КОЛЁСАХ: Когда мы торчим дома, нужно лишь прицепить трейлер и отправиться в путь. Он на месте, даже если грязный, как сейчас.

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА КОЛЁСАХ: Какая бы ни была погода, просто отцепить, прицепить…

Спрос на регистрацию автодомов зашкаливает. За последние 12 месяцев немцы купили 2,8 миллиона новых домов на колёсах и трейлеров. Это на 30 процентов больше, чем за тот же период в предыдущем году.

Согласно недавнему опросу, ещё 3,5 миллиона немцев в настоящее время планируют купить туристический автомобиль. Кемпинги и места для стоянок реагируют на спрос. Они освобождают место и создают новые площадки.

РИКЕ МАЙНЕРС, кемпинг на озере Фалькенштайн: Во время первого локдауна мой муж сказал, что нужно нажать на газ. Ттеперь мы устанавливаем трансформаторные будки, чтобы немного совладать с таким спросом.

Но есть обратная сторона. Непрекращающийся поток транспорта превращает тихую природу в огромную парковку для трейлеров.

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА КОЛЁСАХ: Вчера здесь внезапно появилось множество людей, куча Audi и BMW.

ЖИТЕЛЬ ДОМА НА КОЛЁСАХ: Он (кемпинг. — ИноТВ) переполнен, он просто всегда переполнен.

Поскольку прибывает много новичков, всем нужно немного организоваться.

НИЛЬС ЛИНГЕ, всеобщий немецкий автомобильный клуб ADAC, округ Везер-Эмс: Итак, романтика домов на колёсах или кемпингов из прошлого закончилась. Вы уже не можете спонтанно остановиться где-нибудь в кемпинге, а затем переночевать там, такого уже почти нет, так что необходимо всё тщательно планировать заранее.

Сейчас существует множество приложений, с помощью которых можно мгновенно забронировать место. Вот как бывает, когда свобода становится удовольствием для всех. Тогда всё перестаёт быть столь спонтанным. Но это отпуск, так что можно расслабиться.

Дата выход в эфир 27 июля 2021 года.