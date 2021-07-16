Исследователь: немецкие власти проигнорировали молодёжь в пандемию — теперь им грозит социальный взрыв

Молодые люди в Германии всё сильнее устают от пандемии, а старшее поколение отказывается их понимать, отмечает исследователь молодёжи Симон Шнетцер в интервью Das Erste. Подавляющее большинство из них не имело возможности сделать прививку, поэтому для них действуют столь же строгие ограничения, как и в начале пандемии: они лишены встреч с друзьями, а в будущем их ждёт неизвестность. По мнению Шнетцера, немецкие политики пренебрегли интересами и потребностями молодёжи и в какой-то момент она может потерять терпение и обратить свой гнев против них.

Исследователь молодёжи Симон Шнетцер хорошо понимает молодых немцев: в последние несколько недель тысячи девушек и юношей по всей Германии начали вновь собираться в парках и скверах и устраивать вечеринки. Зачастую они не соблюдают ограничений, связанных с коронавирусом. Проблема состоит в том, что молодые люди оказались лишены всех возможностей встречаться друг с другом. И это касается не только баров или ночных клубов. Раньше они встречались с другими людьми в школах или университетах, в спортивных залах, библиотеках и кофейнях. Общаться с другими людьми — это не «роскошь, а основная потребность». Политики, местные власти и общество не создали никаких альтернатив для удовлетворения этой потребности, поэтому остаются лишь парки, отмечает Симон Шнетцер в интервью Das Erste.

Однако, по его словам, представители старшего поколения не должны ссылаться на собственный опыт и утверждать, что им тоже пришлось надолго остаться без праздников и друзей. Каждому в этой ситуации нужно спросить себя: что бы он сделал, если бы остался в изоляции более чем на год в возрасте 16 или 18 лет. Большинство из нынешних взрослых отправилось бы строить баррикады, считает Шнетцер. И это именно то, что молодые люди делают сейчас, хотя и в очень мягкой форме, — и старшие этому удивляются, поскольку больше не могут поставить себя на их место. Просто потому, что большинство из них уже были вакцинированы и забывают, что жёсткие ограничения по-прежнему распространяются на других.

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, оказал значительное влияние на молодых людей. С одной стороны, были введены социальные ограничения, то есть, например, они не могли отпраздновать с друзьями 18-летие или выпускной или сходить на первую университетскую вечеринку. Молодые люди «пропускают лучшее время в своей жизни», подчёркивает Шнетцер.

Однако в то же время они ощущают психологические последствия пандемии. Как утверждает Шнетцер, некоторые обратились за помощью к психиатру, другие прибавили в весе или заработали проблемы со здоровьем из-за того, что весь день сидят дома. Родители часто говорят, что они больше не могут предложить то, что сейчас нужно их детям. Если молодые люди вынуждены сидеть дома больше года, в то время как они на самом деле хотели бы повеселиться или просто провести время с друзьями, в какой-то момент семья больше не сможет компенсировать эту потребность.

Больше всего молодым людям не хватает их друзей, беззаботности и свободы просто пойти куда-то без лишних беспокойств. Но речь идёт не только о развлечениях. Многим не хватает чувства безопасности в школе и на работе. Некоторые планируют стажировку или поездку за границу, другие не знают, как будет продолжаться учёба и будут ли вообще написаны следующие экзамены, продолжает исследователь.

По слова Шнетцера, в основном молодёжь винит в своих бедах политиков, потому что они пренебрегают интересами и потребностями молодёжи. Они потеряли много доверия, потому что постоянно уделяют приоритетное внимание интересам других групп населения вместо того, чтобы прислушаться к молодым и начать принимать их во внимание. Потребности молодых людей были сознательно поставлены в самый конец. Политики предполагали, что с увеличением числа привитых они могут просто забыть об этой проблеме. Но если из-за штамма «дельта» заболеваемость возрастёт снова, молодые люди, которые ещё не вакцинировались, вновь попадут «в ту же дыру одиночества и изоляции, что и раньше».

Молодёжь считает, что политикам всё равно. Более полутора лет молодые люди демонстрируют солидарность с пожилыми людьми и людьми из групп риска, но никто никогда не спрашивал, что можно сделать для них самих. Хотя для многих возрастных групп что-то возвращается на круги своя, для молодёжи всё остаётся по-прежнему. И если политики и власть не могут придумать ничего другого, кроме как запретить этим «жаждущим свободы» людям последнее пристанище — парки, то они потеряют терпение, и в какой-то момент произойдёт социальный взрыв, убеждён исследователь.

Вместо того чтобы подталкивать молодых людей к протестам, местные власти должны заняться поиском решений и предоставить им пространство, в котором они смогут на законных основаниях удовлетворять свои потребности. Места, где власти смогут увидеть, что всё идет по правилам. Одним из решений могут стать места, где будет обеспечиваться контроль за проведением вечеринок. Это могут быть залы, в которых возможно проводить тестирование на коронавирус и в которых ответственные лица смогут следить за соблюдением необходимых мер. Это стало бы важным сигналом для молодёжи: они не забыты и к их потребностям относятся со всей серьёзностью, подчёркивает исследователь Симон Шнетцер в интервью Das Erste.