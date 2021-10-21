1+1: уже на этой неделе ЕС может убрать Украину из «зелёного списка» безопасных стран

Из-за растущей статистики по количеству заражений коронавирусом Евросоюз уже на этой неделе может исключить Украину из списка безопасных стран. Как сообщает «1+1», в случае принятия данное решение не отменит безвизовый режим, однако впускать или нет украинцев — каждая страна будет решать отдельно.

Уже на этой неделе Евросоюз может вычеркнуть Украину из списка безопасных стран. Как напомнил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, такое решение Еврокомиссия пересматривает каждые две недели, в последний раз это делалось 8 октября.

На решение влияет количество больных коронавирусом, которое ежедневно стремительно растёт. Кулеба пояснил, что безвиз это не отменит, а решение ЕС будет лишь рекомендацией, то есть впускать украинцев или нет — каждая страна будет решать отдельно.

Временный запрет будет касаться только туристических поездок. Сейчас МИД работает над тем, чтобы даже с учётом запрета оставить для Украины как можно больше стран для путешествий. Министр отметил, что помочь с этим может вакцинация, поскольку из-за тех, кто пока что отказывается прививаться, путешествовать по миру не смогут и вакцинированные украинцы.

ДМИТРИЙ КУЛЕБА, министр иностранных дел Украины: Как следствие этой сумасшедшей и безумной антивакцинной информационной кампании у нас сложилась ужасная ситуация с динамикой цифр. Как результат — перспектива того, что Европейский союз исключит нас из «зелёного списка».

Дата выхода в эфир 21 октября 2021 года.