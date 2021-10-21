Обозреватель Bloomberg: автократический альянс России и Китая пока крепок, но Москва смотрит на Пекин с опаской

Существование «российско-китайского альянса автократов» пока имеет смысл, поскольку у обеих стран есть общий враг — США, однако Москва и Пекин всё-таки движутся в очень разных направлениях, пишет в своей статье для Bloomberg профессор Университета Джонса Хопкинса Хэл Брэндс.

«Недипломатичная дипломатия» Китая превратилась в стратегический балласт, отталкивающий многие страны, которые председатель КНР Си Цзиньпин мог бы захотеть вовлечь в свою орбиту. Но китайской мощи начинают опасаться не только встревоженные демократии. Есть еле уловимые признаки напряжённости в отношениях Китая с Россией, его самым могущественным авторитарным другом.



Во многом отношения между Москвой и Пекином никогда ещё не были столь тесными. Две страны проводили совместные военные учения, некоторые из которых явно предназначались для имитации боевых действий против США или их союзников. Они поддерживали друг друга или, по крайней мере, избегали критики по таким чувствительным вопросам, как Украина, Тайвань и угнетение Пекином мусульман-уйгуров.



Экономическое и технологическое сотрудничество между двумя странами устойчиво, хотя и асимметрично, если учесть растущий разрыв между экономиками двух стран.



Россия приняла от Huawei Technologies Co. помощь в создании своих собственных сетей 5G, отмахнувшись от опасений по поводу предоставления Китаю неоправданно серьёзного технологического рычага влияния.



Пекин и Москва сотрудничали по целому ряду оборонно-промышленных проектов, в том числе по перспективным истребителям, системам раннего предупреждения и по другим вопросам.



Более того, ранее в этом году Китай и Россия устроили параллельную, хотя и явно не скоординированную, демонстрацию силы, соответственно, в Тайваньском проливе и вдоль российской границы с Украиной. Тогда они чётко продемонстрировали, что величайшая угроза, с которой сейчас сталкивается Вашингтон, — это война на два фронта против двух автократических держав.



Крепость их взаимоотношений имеет стратегическое обоснование, говорится в статье. И Россия, и Китай считают США своим главным врагом. Оба выигрывают от того, что Вашингтону приходится в стратегическом плане рассеивать своё внимание и беспокоиться о потенциальном союзе между его двумя главными противниками. Обе страны получают огромные военные дивиденды от того, что им не нужно активно защищать протяжённый участок общей границы. В результате эксперты, предсказывавшие крах российско-китайского сотрудничества, неоднократно ошибались.



Однако в отношениях между двумя странами не всё так гладко, даже несмотря на то, что обе страны, особенно Россия, изо всех сил пытаются создать видимость этого.



С 2019 года Москва начала всё чётче осознавать, что может означать жизнь в тени могущественного и вспыльчивого Китая.



Так, в России, только по официальным данным, от начавшейся в Китае пандемии коронавируса погибло уже более 200 тыс. человек. Между тем, как пишет бывший российский дипломат Александр Лукин, Москва недовольна агрессивной вербовкой Пекином российских граждан в качестве шпионов, использованием Институтов Конфуция и студенческих групп внутри России в целях пропаганды, а также стремлением Пекина продвигать китайские СМИ за рубежом, ограничивая при этом доступ российских СМИ в Китай. Иными словами, Поднебесная в отношениях с Москвой демонстрирует то же самое поведение, которое вызывает раздражение у многих демократических стран.



Есть и другие не столь очевидные проблемы. Российские официальные лица в последнее время высказывают неоднозначное отношение к китайской инициативе «Один пояс — один путь». И на то существуют свои причины, поскольку одна из целей китайского проекта — превратить большую часть Центральной Азии, где Москва уже давно имеет большой вес, в сферу влияния КНР.



То, что Си Цзиньпин описывает Китай как «околоарктическую державу», также не устраивает Россию, которая не горит желанием делиться своим влиянием в Арктике.



Наконец, масштабное наращивание военной мощи Китая — это не просто изменение баланса сил между Пекином и Вашингтоном; оно также подрывает то, что когда-то было асимметричным преимуществом Москвы в китайско-российских отношениях.



На данный момент личные связи между Си и Путиным, похоже, скреплены общим сильным антагонизмом по отношению к США. По мнению Хэла Брэндса, было бы заблуждением думать, что Вашингтон сможет в ближайшем будущем внести раскол между двумя его соперниками.



Несмотря на это, нынешняя сравнительно умеренная напряжённость подчёркивает две более глубокие проблемы.



Во-первых, Россия не мечтает стать младшей державой в авторитарной оси, в которой доминирует Пекин; она видит себя мировой державой, которая никому не подчиняется. Партнёрство, направленное на подрыв США, хорошо работает, когда дисбаланс сил между Китаем и Россией не слишком очевиден. Со временем данное партнёрство будет работать хуже, если дисбаланс будет расти, а Пекин продолжит нахально использовать своё влияние, подытоживает свою статью для Bloomberg Хэл Брэндс.