Times: «демонстрация военного сотрудничества» — российские и китайские корабли вместе прошли через японский пролив
Китайские и российские военные корабли прошли через стратегически важный японский пролив, демонстрируя таким образом растущее военное сотрудничество между двумя странами, сообщает The Times. Япония заявила, что «внимательно наблюдала», как десять китайских и российских судов впервые вместе пересекли пролив Цугару шириной 12 миль между островами Хоккайдо и Хонсю.
Как передаёт издание, российско-китайский флот включал в себя эсминцы, фрегаты, заправочное судно и корабль измерительного комплекса. При этом суда не пересекали территориальные воды Японии, ограниченные расстоянием в три мили от берега, а не 12, как обычно, отмечает газета. Всё дело в соглашении времён холодной войны, по которому судам Соединённых Штатов Америки с ядерным оружием на борту разрешалось проходить через пролив, не нарушая запрет Японии на использование ядерного оружия на своей территории. «Правительство внимательно и с большим интересом следит за деятельностью китайских и российских военно-морских судов вокруг Японии», — заявил по этому поводу представитель японского правительства Есихико Исодзаки.
Как напоминает The Times, с 14 по 17 октября Москва и Пекин проводили совместные военно-морские учения с участием военных кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота России в Японском море. По словам газеты, сотрудничество между Россией и Китаем в последние годы расширилось. Так, в 2019 году президент Путин заявил, что отношения между Москвой и Пекином приобрели «беспрецедентный характер», а Си Цзиньпин говорил о российском лидере как о своём «лучшем друге». Это партнёрство «расцвело» в период напряжённых отношений между Россией, Китаем и Соединёнными Штатами и характеризовалось ростом военного сотрудничества между двумя странами.
Два года назад четыре бомбардировщика — российские Ту-50 и китайские H-6 — вместе пролетели над Японским морем в районе, который Южная Корея назвала своей зоной идентификации ПВО. Самолёты Южной Кореи, которая, как и Япония, является союзником США, произвели тогда предупредительные выстрелы по одному российскому самолёту после того, как он пролетел слишком близко к одному из её островов, напоминает газета.
Проход через пролив Цугару на этой неделе, похоже, был связан с совместными морскими учениями «Морское взаимодействие — 2021», проводимыми Китаем и Россией, считает издание. Кроме того, он может быть проявлением солидарности в ответ на новое партнёрство США, Великобритании и Австралии Aukus, в рамках которого Канберра получит флот атомных подводных лодок с помощью Вашингтона и Лондона. Как напоминает газета, Пекин раскритиковал этот оборонный пакт, назвав его прискорбным возвратом к мышлению времён холодной войны.
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