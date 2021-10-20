Times: «демонстрация военного сотрудничества» — российские и китайские корабли вместе прошли через японский пролив

Китайские и российские военные корабли впервые вместе прошли через стратегически важный японский пролив Цугару, демонстрируя таким образом растущее военное сотрудничество между двумя странами, сообщает The Times. Как отмечает издание, этот проход также мог быть ответом на создание альянса Aukus между США, Великобританией и Австралией.

Китайские и российские военные корабли прошли через стратегически важный японский пролив, демонстрируя таким образом растущее военное сотрудничество между двумя странами, сообщает The Times. Япония заявила, что «внимательно наблюдала», как десять китайских и российских судов впервые вместе пересекли пролив Цугару шириной 12 миль между островами Хоккайдо и Хонсю.

Как передаёт издание, российско-китайский флот включал в себя эсминцы, фрегаты, заправочное судно и корабль измерительного комплекса. При этом суда не пересекали территориальные воды Японии, ограниченные расстоянием в три мили от берега, а не 12, как обычно, отмечает газета. Всё дело в соглашении времён холодной войны, по которому судам Соединённых Штатов Америки с ядерным оружием на борту разрешалось проходить через пролив, не нарушая запрет Японии на использование ядерного оружия на своей территории. «Правительство внимательно и с большим интересом следит за деятельностью китайских и российских военно-морских судов вокруг Японии», — заявил по этому поводу представитель японского правительства Есихико Исодзаки.

Как напоминает The Times, с 14 по 17 октября Москва и Пекин проводили совместные военно-морские учения с участием военных кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота России в Японском море. По словам газеты, сотрудничество между Россией и Китаем в последние годы расширилось. Так, в 2019 году президент Путин заявил, что отношения между Москвой и Пекином приобрели «беспрецедентный характер», а Си Цзиньпин говорил о российском лидере как о своём «лучшем друге». Это партнёрство «расцвело» в период напряжённых отношений между Россией, Китаем и Соединёнными Штатами и характеризовалось ростом военного сотрудничества между двумя странами.

Два года назад четыре бомбардировщика — российские Ту-50 и китайские H-6 — вместе пролетели над Японским морем в районе, который Южная Корея назвала своей зоной идентификации ПВО. Самолёты Южной Кореи, которая, как и Япония, является союзником США, произвели тогда предупредительные выстрелы по одному российскому самолёту после того, как он пролетел слишком близко к одному из её островов, напоминает газета.

Проход через пролив Цугару на этой неделе, похоже, был связан с совместными морскими учениями «Морское взаимодействие — 2021», проводимыми Китаем и Россией, считает издание. Кроме того, он может быть проявлением солидарности в ответ на новое партнёрство США, Великобритании и Австралии Aukus, в рамках которого Канберра получит флот атомных подводных лодок с помощью Вашингтона и Лондона. Как напоминает газета, Пекин раскритиковал этот оборонный пакт, назвав его прискорбным возвратом к мышлению времён холодной войны.