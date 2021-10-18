Guardian: это были испытания в мирных целях — Китай опроверг информацию о запуске гиперзвуковой ракеты

Китай опроверг информацию, опубликованную в британских СМИ, об испытаниях им гиперзвуковой ракеты, сообщает The Guardian. По словам официального представителя МИД КНР, это было всего лишь обычное тестирование технологии повторного использования космического аппарата, которая предназначена для мирных целей. Впрочем, космическая программа Поднебесной настолько непрозрачна, что Пекину трудно давать убедительные опровержения, отмечают эксперты.
Недавно Financial Times сообщила о том, что Китай провёл испытания гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерный заряд, напоминает The Guardian. Ссылаясь на различные источники, британские журналисты утверждали, что на орбиту её вывела ракета-носитель «Великий поход», а сам тестовый запуск проходил в условиях строжайшей секретности.
Но Пекин утверждает, что эта информация не верна. «Насколько я понимаю, это было обычное испытание с целью проверки технологии повторного использования космического аппарата», — заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. По его словам, она может стать «удобным и дешёвым способом» для людей «использовать космос в мирных целях». Впрочем, космическая программа Поднебесной настолько непрозрачна, что Пекину трудно давать убедительные опровержения, отмечают эксперты.
Информация о предположительном запуске Китаем гиперзвуковой ракеты застала американскую разведку врасплох, продолжает издание. Если эти сведения верны, то это означает, что Пекин готов далеко зайти с целью найти бреши в противоракетной обороне США, отмечают эксперты. Впрочем, до боевого применения этой технологии наверняка ещё далеко, считают они.
Статья Financial Times вышла в очень напряжённый момент в отношениях Китая и США, отмечает The Guardian. Некоторые наблюдатели утверждают, что нынешняя ситуация схожа с тем, что происходило в годы холодной войны между Советским Союзом и Западом.
Наряду с Китаем, США и Россией разработкой гиперзвуковых технологий занимаются ещё как минимум пять других стран, отмечает The Guardian. Оснащённые ею ракеты могут летать в пять раз быстрее скорости звука. И в отличие от баллистических ракет достигать своей цели по более низкой траектории. К тому же ими можно управлять во время полёта, что значительно усложняет задачу по их отслеживанию и перехвату.
Россия и Южная Корея намерены наращивать сотрудничество между странами в сфере здравоохранения, сообщили в Минвостокразвития по итогам переговоров министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова с первым замглавы МИД Южной Кореи Чхве Чжон Гоном.
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг прокомментировал итоги поединка за временный титул организации, в котором россиянин Пётр Яном победил американца Кори Сэндхагена.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и председатель Комитета северного экономического сотрудничества при президенте Республики Корея Пак Чжон Су обсудили вопросы сотрудничества между странами в Арктическом регионе.
Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что в Сочи в настоящее время находятся более 110 тыс. гостей. Он отметил, что город функционирует в режиме повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом.
Хавьер Мендес, американский тренер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, уверен, что другой его подопечный из России, Зубайра Тухугов, подерётся за титул организации в полулёгком весе, если продолжит побеждать.
В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии сообщили, что «в провинции Хама в результате миномётного обстрела, произведённого террористами из района Свухон по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Кавкаба, один сирийский военнослужащий погиб и один получил ранение».
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов объяснил, почему в национальную команду на заключительные матчи квалификации к чемпионату мира — 2022 с Кипром (11 ноября) и Хорватией не был вызван голкипер московского «Спартака» Александр Максименко.
Бывший футболист мадридского «Реала», «Милана» и сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф сообщил о запуске совместного проекта с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления на Конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго заявил, что для того, «чтобы преодолеть глобальное потепление, нам необходимо глобальное потепление в отношениях государств, где каждый год тает доверие».
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос об эффективности режима нерабочих дней, заявила, что «это зависит, конечно, от населения» и от того, «как серьёзно принимается ситуация».
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что людям с низким иммунным ответом рекомендуется пройти ревакцинацию от коронавируса через полгода.
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Ливана в Москве Шауки Бу Нассар провели встречу. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Известный российский тренер Гаджи Гаджиев считает оправданным вызов в сборную России футболистов «Спартака» Георгия Джикии, Романа Зобнина и Зелимхана Бакаева, несмотря на неудачное выступление красно-белых в последних матчах.