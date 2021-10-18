Independent: «мы понятия не имеем, как им это удалось» — Китай испытал гиперзвуковую ракету, способную прорвать ПРО США

Китай испытал гиперзвуковую ракету, способную нести на себе ядерные боеголовки. При этом это событие застало врасплох американские спецслужбы, пишет The Independent. Хотя в итоге ракета промахнулась мимо цели на 24 мили, демонстрация развития этих технологий говорит о том, что Китай добился значительного прогресса в области гиперзвукового оружия.

Китай испытал гиперзвуковую ракету, способную нести на себе ядерное оружие. При этом, по имеющимся данным, прежде чем направиться к своей цели, она облетела вокруг Земли, застав американские спецслужбы врасплох, пишет The Independent.

Демонстрация подобных передовых космических технологий говорит о том, что Китай добился куда более значительного прогресса в области гиперзвукового оружия, чем ранее предполагали американские чиновники.

Тем не менее ракета с гиперзвуковым планирующим блоком, который обогнул Землю в космосе по низкой орбите, промахнулся мимо цели. По словам трёх источников The Financial Times, знакомых с ситуацией, отклонение составило 24 мили.

«Мы понятия не имеем, как им это удалось», — отметил один из них.

Китай, как США и Россия, разрабатывает гиперзвуковое оружие, в том числе планирующие боевые блоки, которые запускаются в космос на ракете и огибают Землю, двигаясь по инерции. Скорость этих ракет в пять раз превышает скорость звука. Хотя они и движутся медленнее баллистических ракет, они обладают куда большей манёвренностью и летят не по фиксированной параболической траектории, что затрудняет их отслеживание.

Эксперт по ядерной политике Китая Тейлор Фравел считает, что эта новая китайская технология может «свести на нет» противоракетную оборону США, предназначенную для нейтрализации баллистических ракет.

«Гиперзвуковые планирующие блоки двигаются по более низкой траектории и могут маневрировать в полёте, что затрудняет их отслеживание и уничтожение», — объяснил он.

Вместе с тем пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй заявил, что военная политика Китая всегда носила «оборонительный характер» и не нацелена против какой-либо конкретной страны.

«У нас нет глобальной стратегии и планов военных операций, как у США. И мы совершенно не заинтересованы в гонке вооружений с другими странами», — подчеркнул он.

Тем не менее новости об испытании гиперзвуковой ракеты совпали по времени с усилиями Пекина по укреплению его военного и ядерного потенциала на фоне напряжённых отношений с Тайванем. При этом хотя китайский лидер Си Цзиньпин и пообещал стремиться к мирному «объединению» с Тайванем, китайские вооружённые силы в последнее время активизировали свою военную деятельность рядом с островом.