Guardian: Северная Корея сообщила об успешном испытании новой гиперзвуковой ракеты

Южная Корея, Япония и США осудили КНДР за испытание гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8», передаёт The Guardian. Тем не менее на Генеральной Ассамблее ООН постоянный представитель Северной Кореи Ким Сон заявил, что его страна готова к возобновлению переговоров, как только США откажутся от «враждебной политики».

Северная Корея сообщила о том, что впервые испытала новую гиперзвуковую ракету «Хвасон-8», призвав Вашингтон и Сеул отказаться от «враждебной политики» для возобновления переговоров, пишет The Guardian.

В среду в официальном северокорейском агентстве KCNA заявили, что запуск имеет «большое стратегическое значение» на фоне стремления Пхеньяна увеличить оборонные возможности «в тысячи раз».

Вскоре после запуска постоянный представитель Северной Кореи при ООН Ким Сон отметил, что никто не может отрицать право его страны на самооборону и испытания оружия. Северокорейский политик подчеркнул, что, если США откажутся от своей «враждебной политики» в отношении Пхеньяна, там «в любое время» ответят на предложения о переговорах.

Как отмечает издание, испытание свидетельствует о неуклонном развитии систем вооружений Северной Кореи и повышает ставки для зашедших в тупик переговоров, направленных на ликвидацию ядерного арсенала и арсенала баллистических ракет страны в обмен на ослабление американских санкций.

По данным Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи, ракета была запущена из провинции Джаган во вторник утром. Президент Мун Чжэ Ин приказал тщательно проанализировать последние действия Северной Кореи и разработать ответные меры.

«Мы сожалеем, что ракета была запущена в то время, когда очень важно стабилизировать ситуацию на Корейском полуострове», — заявил официальный представитель Министерства обороны Южной Кореи Бу Сын Чан.

Осудили действия Северной Кореи и в Министерстве обороны Японии, где сочли, что КНДР провела испытания баллистической ракеты.

Несмотря на то что системам противоракетной обороны намного сложнее перехватить гиперзвуковые ракеты, в США подчеркнули, что испытания не представляют непосредственной угрозы для американского персонала, территории или союзников.

Как напоминает The Guardian, ранее Пхеньян уже сообщал о запусках ракет в первой половине сентября, после чего Токио и Сеул осудили явное усиление враждебности. С критикой также выступили и в Вашингтоне, где сочли, что испытание новых крылатых ракет Северной Кореей может представлять угрозу соседним государствам.