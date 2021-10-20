1+1: США будут продолжать помогать Украине в её стремлении к членству в НАТО
Ни одна страна не имеет права вето на вступление Украины в НАТО, заявил министр обороны США Ллойд Остин, находясь с официальным визитом в Киеве. Глава Пентагона заверил, что Соединённые Штаты и далее будут поддерживать оборонную реформу на Украине, которая поможет достигнуть критериев для членства в альянсе.
За семь последних лет американская военно-техническая помощь достигла 2,5 миллиарда долларов, и эта поддержка будет продолжаться и дальше, заявляет Ллойд Остин. В украинском Министерстве обороны считают поддержку США одним из важных факторов сдерживания российской агрессии.
Примером является система связи американского производства на передовой, криптозащита которой позволяет держать в тайне переговоры украинских подразделений от российских средств перехвата. Помощь в черноморском регионе также не будет лишней.
Ссылки по теме
-
24 канал: глава Пентагона назвал Россию препятствием к миру в Донбассе
-
NYT: Пентагон предложил компенсацию родственникам убитых по ошибке афганцев
-
Главред: Киеву не стоит думать, что визит главы Пентагона поможет решить глобальные вопросы
-
Times: «уровень детского сада» — бывший сотрудник Пентагона предрекает США поражение в борьбе с Китаем в сфере ИИ