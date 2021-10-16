NYT: Пентагон предложил компенсацию родственникам убитых по ошибке афганцев

Замминистра обороны США по военно-политическим вопросам Колин Каль заявил о готовности Пентагона выплатить компенсацию родственникам десяти мирных жителей, включая семерых детей, погибших при авиаударе американского беспилотника в Кабуле 29 августа, передаёт The New York Times. Сумма предложенных выплат при этом не уточняется. Кроме того, Пентагон предложил вывезти в США оставшихся в живых членов семьи Земари Ахмади, которого американские военнослужащие по ошибке сочли боевиком «Исламского государства»*.

Пентагон предложил выплатить компенсацию родственникам десяти мирных жителей, включая семерых детей, погибших при авиаударе американского беспилотника в Кабуле 29 августа, сообщает The New York Times.

В заявлении Пентагона, опубликованном вечером в пятницу, указывается, что совместно с Госдепартаментом ведётся работа над тем, чтобы вывезти оставшихся в живых членов семьи Ахмади в США.

Соответствующее предложение было озвучено в четверг заместителем министра обороны США по военно-политическим вопросам Колином Калем в ходе видеобеседы со Стивеном Квоном, главой благотворительной организации Nutrition & Education International. В этой организации работал Земари Ахмади, водитель автомобиля, по которому был нанесен удар с беспилотника.

В прошлом месяце Пентагон признал, что Ахмади не имел никакого отношения к террористической группировке «Исламское государство»*, а удар был нанесён по ошибке. Ранее военные чиновники утверждали, что автомобиль Ахмади представлял неминуемую угрозу американским войскам в районе аэропорта. Дом Ахмади был принят за убежище террористов. По словам Квона, Земари Ахмади долгие годы работал в благотворительной организации инженером-электриком и «оказывал помощь в спасении жизни людей в Афганистане».

Ранее члены семьи Ахмади пожаловались, что американские официальные лица не связались с ними по поводу возможного переезда в США или финансовой компенсации за свои потери.

В Пентагоне отметили, что во время беседы не обсуждалась конкретная сумма компенсаций. Её определят в ходе будущих обсуждений между Министерством обороны и благотворительной организацией и её юристами, представляющими интересы семьи.

Конгресс США разрешил Пентагону использовать до $3 млн в год на компенсации за материальный ущерб, телесные повреждения или смерть, связанные с действиями вооружённых сил США, а также на «выплаты героям» — членам семей военнослужащих союзных США государств, например Афганистана или Ирака, сражающихся с «Аль-Каидой»** или «Исламским государством».

Сумма компенсаций в связи с гибелью людей по вине американских военных в последние годы значительно варьировались. Например, в 2019 фискальном году Пентагон совершил 71 такую выплату на сумму от $131 тыс. до $35 тыс. в Афганистане и Ираке.

Как отмечает издание, «почти всё, что утверждали высокопоставленные чиновники Министерства обороны в течение нескольких часов, дней и недель после удара беспилотника, оказалось ложью». Взрывчатые вещества, которые якобы были загружены в багажник автомобиля, поражённого ракетой, вероятно, на самом деле являлись бутылками с водой, а во дворе дома в густонаселённом районе Кабула, скорее всего, взорвался баллон с пропаном или газом.

В прошлом месяце генерал Кеннет Ф. Маккензи — младший, командир Центрального командования США, заявил, что удар был нанесён «в глубокой уверенности», что «Исламское государство» собирается напасть на международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая.

Действия ВС США были признаны ошибочными через неделю после того, как вышло расследование The New York Times, опровергнувшее версию военных о том, что удар был нанесён по транспортному средству, перевозившему взрывчатку, передаёт издание.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.





** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



