Guardian: по ₤2380 за жизнь — британские активисты узнали, сколько Лондон заплатил за убитых гражданских в Афганистане

Как удалось выяснить правозащитникам из документов Минобороны Соединённого Королевства, власти страны выплатили в качестве компенсации в общей сложности ₤688 тыс. за 289 мирных граждан, погибших в ходе военных операций британских вооружённых сил в Афганистане. В среднем получается по ₤2380 за утраченную жизнь, пишет The Guardian. По словам министерства, размер выплат определялся в соответствии с юридическими нормами и местными традициями и законами.

Вооружённые силы Великобритании оказались связаны со смертями 86 детей и более 200 взрослых в период войны в Афганистане, сообщает The Guardian. В среднем за каждую жертву Лондон платил по ₤2380 в качестве компенсации.

Эту информацию обнародовала благотворительная организация Action on Armed Violence, исследующая масштабы негативного влияния международных вооружённых конфликтов. По запросу о предоставлении свободного доступа к информации активистам удалось получить данные о компенсационных выплатах британского Министерства обороны.

Как выяснила организация, самой младшей жертве среди афганского мирного населения было три года. В рамках одного из наиболее серьёзных инцидентов, зафиксированных в документах Минобороны, упоминается выплата семье ₤4234 за смерть четырёх детей, которых по ошибке застрелили в декабре 2009 года, отмечает The Guardian.

Газета подчёркивает, что вопросу о жертвах среди мирного населения в Афганистане сейчас уделяется повышенное внимание, после того как США были вынуждены признать, что из-за их авиаудара в прошлом месяце погибло 10 гражданских, а не боевики, как утверждалось ранее. Впоследствии глава Центрального командования вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи заявил, что американские войска совершили «ужасную ошибку», и принёс «глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших».

В британских документах многие инциденты описаны очень кратко. Как прокомментировал автор материала Action on Armed Violence Мюррей Джонс, «читать эти файлы непросто. Сухой слог, за которым стоят сотни трагичных смертей, включая десятки унесённых детских жизней, скорее похож на инвентарную опись».

По оценкам организации, за 20 лет войны в Афганистане в ходе операций международных и правительственных сил было ранено или убито 20390 представителей мирного населения. Это треть от числа людей, ставших жертвами талибов* и прочих мятежных групп. За этот период погибло в общей сложности 457 британских военных.

Как показали данные Минобороны, в целом Великобритания выплатила ₤688 тыс. в качестве компенсации за инциденты с 2006 по 2013 годы, повлекшие за собой 289 смертей среди мирных граждан. После 2013 года британские войска боевых операций в Афганистане не проводили.

The Guardian добавляет, что «в некоторых случаях компенсации за повреждённое имущество были выше, чем за потерянные жизни». Так в период 2009-2010 годов Минобороны выплатило ₤873 за сломанный подъёмный кран и ₤662 за шесть убитых ослов, которые забрели на полигон.

Представитель министерства заявил, что размер компенсаций утверждался в соответствии с юридическими нормами и местными традициями и законами. «Смерть каждого мирного гражданина — трагедия, и Великобритания всегда стремится свести к минимуму риск смертей среди гражданского населения с помощью тщательного планирования целей своих ударов, но риск этот никогда нельзя нейтрализовать полностью», — подчеркнуло Минобороны.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

