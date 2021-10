Daily Telegraph: Великобритания заплатит миллионы, чтобы удержать мигрантов во Франции

Британское правительство планирует потратить миллионы на финансирование центров по приёму и размещению мигрантов на территории Франции, чтобы попытаться удержать их на материке и сократить количество незаконных пересечений границы. Эта многомиллионная программа напоминает сделку ЕС и Турции, которой заплатили несколько миллиардов за мигрантов, возвращающихся из Греции, отмечает The Daily Telegraph.

Великобритания потратит миллионы на центры по приёму беженцев и просителей убежища во Франции, пытаясь остановить рекордный поток нелегальных мигрантов через Ла-Манш. Часть пакета финансовой помощи на общую сумму около ₤54 млн пойдёт на финансирование таких центров, чтобы удержать людей от попыток незаконно пробраться на британскую территорию, пишет The Daily Telegraph.



Министерство внутренних дел Великобритании уже ведёт переговоры с французской стороной об оказании финансовой помощи для создания подобных центров на всей территории Франции. В них планируется размещать мигрантов, задержанных при попытке пересечь Ла-Манш, чтобы не допустить новых нарушений границы.



Такие центры позволят французам вывозить мигрантов с пляжей северного побережья и размещать их на время, необходимое для подачи заявления о предоставлении убежища во Франции или на территории другой европейской страны, через которую они прибыли, поясняется в статье.



Как рассказал в интервью The Daily Telegraph неназванный осведомлённый источник из МВД, финансирование таких центров по всей Франции призвано оказать поддержку мигрантам и, возможно, способствовать их добровольному возвращению на родину: «Это будет включать в себя проживание, медицинские консультации и руководство по ходатайствам о предоставлении убежища, чтобы у них была альтернатива пересечению границы». По его мнению, чем дальше они окажутся от северного побережья Франции, тем больше получат шансов «изменить своё поведение и решения».



Обычно нелегалы делают несколько попыток пересечь Ла-Манш, поскольку контрабандисты заранее предупреждают их, что может потребоваться три или четыре попытки, прежде чем они окажутся в Великобритании. Британские парламентарии также жалуются на то, что французская полиция, как правило, отпускает мигрантов, пойманных на пляжах, если не удаётся арестовать вместе с ними и контрабандистов, сообщает The Daily Telegraph.



Эта многомиллионная схема похожа на сделку Евросоюза с Турцией, в рамках которой Брюссель заплатил туркам около ₤5 млрд, чтобы она вновь принимала мигрантов, вернувшихся из Греции, которая начала применять тактику отталкивания нелегалов от своих границ. Похожую тактику хочет внедрить и британский министр внутренних дел Прити Пател относительно Ла-Манша, поясняется в статье.



Однако этому плану мешает словесные баталии между Великобританией и Францией. Лондон обвиняет Париж в неспособности остановить большое количество мигрантов, которые отправляются с французских пляжей в попытках добраться до британской территории. Кроме того, Франция отказывается принимать обратно тех беглецов, кого перехватили или «оттеснили» корабли британской береговой охраны, пишет The Daily Telegraph.



Ранее министр внутренних дел Великобритании Прити Пател уже пригрозила своему французскому коллеге Джеральду Дарманину, что Лондон может отказаться от планируемой сделки, если французы не будут задерживать большее количество мигрантов до того, как они достигнут британских территориальных вод, напоминает The Daily Telegraph.



Аналогичной точки зрения придерживается и Тим Лоутон, бывший британский министр и член парламентского комитета по внутренним делам. Он призвал правительство разорвать сделку, если французы не улучшат процент задерживаемых. «Чем больше денег мы вкладываем в них, тем хуже они работают и возникает больше проблем. Мы не должны платить 54 миллиона фунтов стерлингов, пока не увидим каких-то результатов», — подчеркнул Лоутон.



Бывший глава пограничной охраны Тони Смит заявил в этой связи, что французы должны депортировать соискателей убежища в случае отказа, а не просто уведомлять их о необходимости покинуть Шенгенскую зону. В результате нелегалы просто «переезжают из одной страны Шенгена в другую и слоняются поблизости», подчеркнул Смит.



По словам того же неназванного представителя МВД Великобритании, в последнее время количество «опасных и ненужных переправ» через Ла-Манш на небольших лодках растёт, поэтому Лондон изучает все доступные варианты, чтобы снизить эти цифры. И поскольку все страны сообща несут моральную ответственность за проблему нелегальной миграции, то должны работать вместе над её решением. «Мы ясно дали понять, что люди должны просить убежище во Франции, а не предпринимать опасные и незаконно организованные поездки через Ла-Манш», — заключил он.