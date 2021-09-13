DM: они же не дети — МВД Британии планирует проверять возраст мигрантов с помощью рентгена

Министерство внутренних дел Соединённого Королевства поддержало идею использовать медицинское сканирование для подтверждения возраста прибывающих в страну нелегалов. Исследование британского ведомства показало, что не менее 54% беженцев, которые утверждали своё несовершеннолетие, оказывались старше 18, в том числе иракец Ахмед Хасан, устроивший теракт в лондонском метро, сообщает Daily Mail.

Британские пограничные войска намерены использовать медицинское сканирование для подтверждения возраста мигрантов, прибывающих в страну на лодках через Ла-Манш. Об этом свидетельствует правительственный документ Министерства внутренних дел, который оказался в распоряжении Daily Mail.

Этой инициативе предшествовала череда скандалов, когда беженцы лгали о том, что им меньше 18 лет. В 2018 году один из них проучился шесть недель в старшем классе ипсвичской школы, прежде чем местные власти обнаружили, что он был гораздо старше заявленного возраста, отмечает издание.

Согласно документу МВД, Великобритания — одна из немногих стран, которые не используют научные методы для проверки возраста у соискателей убежища. В настоящее время социальные работники просто изучают поведение и речь беженцев, которые называют себя детьми, чтобы оценить, говорят ли они правду. Но рентгеновские снимки зубов и запястий могут дать более точную картину о возрасте молодых людей.

Британские власти подыскивают частную фирму, которой будет поручено проводить подобные проверки на нескольких объектах по приёму мигрантов. Первоначально они намерены проводить примерно 1000 оценок в год, но, вероятно, эта цифра «будет значительно колебаться».

«Насколько нам известно, использование рентгеновских лучей является наиболее распространённой формой визуализации для этих целей. Но мы не исключаем других методов, если они докажут свою пригодность и эффективность», — говорится в документе МВД Соединённого Королевства.

Исследование министерства показало, что до 54% мигрантов, которые утверждали, что являются детьми, оказывались старше 18. Так, иракский беженец Ахмед Хасан, заложивший в 2017 году в лондонском метро бомбу, от взрыва которой пострадали 23 человека, выдавал себя за 16-летнего.

«Взрослые мигранты, утверждающие, что они дети, давно стали проблемой на границе, поскольку слова соискателей слишком охотно принимают на веру. Мы одна из немногих европейских стран, которые не используют научные данные для определения возраста, — заявил председатель британского аналитического центра Migration Watch Альп Мехмет. — Это была серьёзная брешь в нашей защите, которую с удовольствием используют контрабандисты. Изменение ситуации станет отрадным событием».

Однако, по мнению Daily Mail, проверка наверняка разозлит правозащитные организации. В 2018 году немецкие врачи раскритиковали предложения подвергнуть мигрантов рентгенологическому обследованию как «неэтичные» и «ненадёжные».

Между тем с января Ла-Манш пересекло более 14 тыс. мигрантов по сравнению примерно с 8,5 тыс. за весь прошлый год. В общей сложности 126 беженцев, в том числе несколько женщин и детей, были спасены французами в Дуврском проливе в пятницу после их неудачной попытки добраться до Великобритании.

Министр внутренних дел Прити Пател пообещала заплатить Франции ₤54,2 млн для решения этой проблемы, хотя прошлый платёж не смог остановить нелегальный поток. Кроме того, глава британского МВД планирует потратить ₤200 млн на флот патрульных катеров, чтобы заменить стареющие катера пограничной службы.

Пограничная служба должна получить в следующем году новые полномочия для работы во французских водах. Параллельно с этим её сотрудников обучат так называемой тактике «отпора», то есть тому, как правильно перенаправлять суда с мигрантами обратно.

«Мы наблюдаем недопустимый рост числа опасных и ненужных переправ небольших лодок. Вот почему мы продолжаем изучать все доступные варианты, чтобы снизить эти показатели», — пояснили в МВД Великобритании.